Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin adaylığına itirazların ayrıntısı ortaya çıktı

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Adalet Platformu Üyesi Adem Çevik isimli bir vatandaşın yaptığı itirazda Kılıçdaroğlu’nun yargıya talimat verdiği, İnce’nin ise Kuran kurslarını kapatacağını söylediği ve bu nedenle adaylıklarının iptal edilmesi istendi. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı basın açıklamasında üç adaya yönelik itirazların reddedildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener’in Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında itirazda bulunulduğunun açıklaması üzerine gözler itiraz dilekçelerine çevrilmişti. T24, itiraz dilekçelerinin ayrıntılarına ulaştı. Edinilen bilgiye göre Adalet Plaformu adına Adem Çevik adından bir vatandaş her iki isim hakkında itiraz dilekçesi sundu. Çevik, Kılıçdaroğlu ile ilgili şu iddialarda bulundu:

“Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı 7’li masa (6+1) desteklediği Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması anayasaya, yasalara, siyasi partiler yasasına aykırı olarak alenen darbeye teşebbüs edip, yargıya talimat vererek terörden hapis olanları serbest bırakacağını, Cumhurbaşkanını 6+1 masanın ittifak liderlerinin yöneteceğini YSK’ya verilen ittifak sözleşmesi ile bildirildi. Anayasa YSK, TCK 309, 311, 312 ve benzeri maddeleri ihlal edeceğini belgelerle delillendiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı iptal edilmelidir.”

İnce hakkında ise şu dilekçe sunuldu: “2023 14 Mayıs’ta seçimde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce tüm kuran kurslarını kapatacağını söyleyerek anayasa ve yasaları alenen çiğneyerek darbeye teşebbüs edip halkı kin ve nefret ve düşmanlığa sevk etmektedir. Adaylığının iptalini istiyorum.”