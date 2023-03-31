AKP'de gece yarısı hareketliliği: 3 il başkanı değişti!

AKP'de seçim öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İzmir, Karabük ve Karaman İl Başkanlıklarına gece yarısı yeni atamalar yapıldu.

AKP'de gece yarısı hareketliliği: 3 il başkanı değişti!

AKP Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensibiyle" İzmir İl Başkanlığına Muhammet Bilal Saygılı, Karabük İl Başkanlığına Ferhat Salt ve Karaman İl Başkanlığına Murat Öztürk’ün atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

AKP'de gece yarısı hareketliliği: 3 il başkanı değişti! - Resim : 1

AKP'de gece yarısı hareketliliği: 3 il başkanı değişti! - Resim : 2

AKP'de gece yarısı hareketliliği: 3 il başkanı değişti! - Resim : 3

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