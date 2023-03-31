Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabıyla bağış toplayabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Kararı’na göre cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz mevduat hesabı açabilecek. Adaylar, 55 bin 598 TL’nin karşılığı döviz tutarını geçmemek kaydıyla bağış ve nakdi yardım alabilecek.

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Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabıyla bağış toplayabilecek

YSK’nın, Cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine ilişkin Usul ve Esasları Gösterir 201 sayılı Genelge’ye “Döviz ile yapılacak yardım ve bağış” başlıklı madde eklenmesine dair kararı, Resmi Gazete’de yayımladı. Karara göre, cumhurbaşkanı adayları, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı olan 55 bin 598 TL’nin döviz tutarı karşılığını geçmemesi kaydıyla nakdi yardım ve bağış alabilecek. Nakdi yardım, adayların “Seçim Hesabı” olarak kendi adına açtıkları bir banka hesabına yatırılacak. 55 bin 598 TL döviz karşılığının hesabında bağış ve yardımın yapıldığı bir önceki gün Resmi Gazete’de ilan edilen Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınacak.

Adaylar 7 bin TL’ye kadar olan nakdi yardımları, makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırılmak üzere alabilecek. 7 bin TL’nin üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların “Seçim Hesabı” olarak açtıkları ve YSK’ya bildirdikleri banka hesaplarına, bağış yapan tarafından yatırılacak. Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanabilecek ve başka bir amaç için tahsis edilemeyecek.

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