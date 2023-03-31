Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İYİ Parti binasına silahlı saldırıya tepkilere 'istismar' suçlaması

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik silahlı saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; "Saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir" paylaşımında bulundu.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İYİ Parti binasına silahlı saldırıya tepkilere 'istismar' suçlaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na bu sabah saatlerinde yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan Bozdağ, saldırıya yönelik tepkileri 'siyasi istismar' diyerek eleştirdi.

"RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Bakan Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırı hakkında şöyle yazdı:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır.

Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir."

 
 
 
 
 

Kaynak: Gerçek Gündem

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