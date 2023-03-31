AKP'li Alpay Özalan durmuyor! İYİ Partili vekilin ölümden döndüğü saldırıda başroldeydi; şimdi de partiye yönelik kurşunlu saldırıyı “tiyatroya” benzetti

AKP’li Özalan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik kurşunlu saldırıyı “tiyatroya” benzetti. Özalan, daha önce İYİ Parti’li Hüseyin Örs’e Meclis’te saldıran isimlerden biriydi. Örs, ölümden dönmüştü.

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AKP'li Alpay Özalan durmuyor! İYİ Partili vekilin ölümden döndüğü saldırıda başroldeydi; şimdi de partiye yönelik kurşunlu saldırıyı “tiyatroya” benzetti

GERÇEK GÜNDEM /

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçen günlerde canlı yayında kendisine yönelik tehditvari açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Akşener, “Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerinizi vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!” İfadelerini kullandı.

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AKP’Lİ ÖZALAN SALDIRIYI TİYATROYA BENZETTİ!

İYİ Parti liderinin tepkisine AKP’den yanıt gecikmedi. Meclis’te sınırlı faaliyetlerde bulunan ve Meclis’te çıkan kavgaların çoğunda yer alan Alpay Özalan, saldırıyı “tiyatro” olarak nitelendirdi.

Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız haddini bildirince İyi Parti yeni bir tiyatro düşünmüş. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olay üzerinden, hedef göstermelere başlamışlar. Kendinizi çok belli ediyorsunuz! Çok amatör oynuyorsunuz. Biz yemedik, yiyene afiyet olsun. Utanç verici bir parti!” Dedi.

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AKP İL BAŞKANI ZİYARETE GİTMİŞTİ

İYİ Parti İl Başkanlığına yönelik saldırının ardından AKP İstanbul yöneticileri, partiye geçmiş olsun ziyaretine gitmiş ve saldırıyı kınamışlardı.

AKP’nin, seçimlerin arefesinde gerçekleşen saldırı karşısında çifte tutumu dikkat çekti.

İYİ PARTİLİ VEKİLİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ SALDIRIDA DA BAŞROLDEYDİ

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'lilerin saldırısına uğrayan İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermiş, yoğun bakımda tedavi görmüştü.

TBMM'deki gerilimde AKP'li Alpay Özalan, Meclis’teki diğer kavgalar gibi yine AKP'li Zafer Işık'la birlikte gerilimde en önde yer alan isim olmuştu. Özalan futbol hayatında da şiddetle tanınıyordu.

 
 
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