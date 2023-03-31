Kılıçdaroğlu'ndan, Sezer'in ardından Abdullah Gül ile görüşme

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le görüşmesinin ardından, bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Ayazağa Kasrı’nda görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme basına kapalı olarak yapıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

📲 Gerçek Gündem artık telefonunuzda!



📰 Son dakika gelişmeler, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutan yazarlar ve son haberleri Gerçek Gündem uygulamasından takip edin.



🔗 Şimdi indirmek için



👉🏻 https://t.co/H0ef6GYttk



👉🏻 https://t.co/YmTqL3Ztsj pic.twitter.com/AvJag1bA2y