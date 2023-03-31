Kılıçdaroğlu'ndan, Sezer'in ardından Abdullah Gül ile görüşme

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den sonra bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu'ndan, Sezer'in ardından Abdullah Gül ile görüşme

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le görüşmesinin ardından, bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Ayazağa Kasrı’nda görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. 

Görüşme basına kapalı olarak yapıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu'ndan, Sezer'in ardından Abdullah Gül ile görüşme - Resim : 1

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüştüCumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüştüSiyaset
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Kemal Kılıçdaroğlu 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Abdullah Gül
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