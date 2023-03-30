Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüştü
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü. Görüşme Sezer'in Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan evinde yapıldı.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü.
Görüşme Sezer'in Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan evinde yapıldı.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Ahmet Necdet Sezer, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.
Sezer, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" dedi.
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