Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüştü

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü. Görüşme Sezer'in Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan evinde yapıldı.

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüştü

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü.

Görüşme Sezer'in Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan evinde yapıldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Ahmet Necdet Sezer, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

Sezer, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" dedi.

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