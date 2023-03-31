İşte Adnan Oktar'ın kendisini savunan Fatih Erbakan'ı övdüğü anlar

Organize suç örgütü liderliği suçundan 8 bin yıldan fazla hapis cezası alan Adnan Oktar, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın kendisiyle ilgili sözleriyle yeniden Türkiye gündeminde.

TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına katılan Cumhur İttifakı'nın yeni üyesi Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan’ın; "Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı? Ben tabii Adnan Oktar'ı savunacak değilim. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde" sözleri için tartışma sürerken Oktar'ın da Erbakan'ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Adnan Oktar'ın da geçmişte düzenlediği bir televizyon programında Fatih Erbakan için, "İnşallah Fatih Sultan Mehmet gibi olacak" sözlerini kullanması dikkat çekti.

Adnan Oktar'ın yıllar önce katıldığı bir programda Fatih Erbakan'ın kendisini övdüğüne dair bir yorum okuyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Fatih bize Erbakan hocamızın emaneti. Fatih'ten çok büyük hizmetler bekliyoruz. Saadet Partisi'ni şahlandıracak bir koçyiğit o inşallah. Fatih Sultan Mehmet gibi olacak inşallah. Babası o ismi hikmetle tevdi etmiş. Değil mi? Fatih demesinde bir hikmet var. İnşallah Fatih Sultan Mehmet olacak. Allah yolunu açık etsin. Erbakan hocamızı sürekli gündemde tutacağız. Kıyamete kadar Allah'ın izniyle."