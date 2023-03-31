İYİ Parti'ye yönelik saldırı sonrası Akşener: 'Millet tehditlerin olmadığı bir seçim süreci istiyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halit Kıvanç Şehir Stadı Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada "Milletimiz hizmetler üzerinden siyaset yaptığımız, birbirimizi tehdit etmediğimizi bir seçim süreci istiyor" dedi.

İYİ Parti'ye yönelik saldırı sonrası Akşener: 'Millet tehditlerin olmadığı bir seçim süreci istiyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halit Kıvanç Şehir Stadı Açılış Töreni'nde konuştu. 

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıya da değinen Akşener, "Milletimiz hizmetler üzerinden siyaset yaptığımız, birbirimizi tehdit etmediğimizi bir seçim süreci istiyor" dedi.

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Akşener şöyle konuştu:

"Bu millet öyle büyük bir millet ki; deprem oldu hepimiz birimiz için bir araya geldik. Herkes ekmeğini ikiye böldü. Dün Adıyaman'daydım, ondan evvel Kahramanmaraş'ta ondan önce Hatay'da. Hatay'da İmamoğlu'nun hizmetleri ile Kahramanmaraş Mansur Yavaş'ın ve diğer belediyelerin hizmetleri ile karşılaştık.

Milletimiz siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor. Milletimiz hizmetler üzerinden siyaset yaptığımız, birbirimizi tehdit etmediğimizi bir seçim süreci istiyor." 

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