İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu: Arkadaşlarıma ve parti yetkililerine yük haline geldim

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun Akşener'den Genel Başkan Yardımcılığı görevi talep ettiği ancak talebine olumlu yanıt alamadığı öne sürülmüştü.

Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şehit ailelerinden dua, Kandil'den beddua aldım. Dualar şerefim, beddualar mücadelemdir benim.

Milletimin beni bildiği ve sevdiği yerde bulmasını istedim. Bugün benim için siyasi mücadelem içerisinde pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. Partimin ortak cumhurbaşkanı adayı mutabakatına imza atmamıştım. Bu itirazlarıma konu bir basın toplantısı düzenledim ve milletvekilliğine başvuru yapmadım. Arkadaşlarıma ve parti yetkililerine yük haline geldim. Ben kendimi yük olma alanından çekiyorum. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağım konusunda yüzlerce konuşmam vardır. Ben dün dündür bugün bugündür denen bir siyasi gelenekten gelmiyorum. Ben köprüyü geçmek için yanlışa eyvallah edecek, dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, mertlikle kaybetmekten yanayım.

Bugün geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İYİ Parti'nin bir 'oldu bitti'ye getirildi.

Genel başkanımızdan randevu istedim. Sebebi şu. Beraber bir yol yürüdük. Bize bazı görevler verildi. Bu süreçte milletimi utandırmadığımı düşünüyorum. Sözlerimle onların sokakta siyaset yapamaz yükü haline de gelmedim. İyi Parti, hakarete uğramış insanların partisidir. Bir partiden ayrılınca ne hakaretlere maruz kalındığını genel başkanımız dahil tüm neferlerimiz iyi biliyor.

Partinin seçeneksizliğinden doğan zafiyetten, partiyi mecbur bıraktıkları için buradayım. Devlet, millet hizmeti görmek basittir. Ancak burada zor olan mücadeleye leke getirmemektir.

İhtimam gösterilmesini istediğim bir husus var; itirazlarıma konu olan şeyleri sıralarken bunların bazı medya organlarında şöyle değerlendirildiğini duydum. 'Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürtlere karşı olduğu için karşı çıkıyor' diyorlar. Benim babam, dedem bu topraklara kalbiyle bağlı. Kim diyorsa ki Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürt olduğu için karşı çıkıyor, namussuzdur, alçaktır.

Yavuz Ağrıalioğlu Kürt'e kurban olsun, vatanına milletine bağlı Alevilere kurban olsun. Ömrüm boyunca bu hatta duracağım.

PKK'nın, Kandil'in devlet millet düşmanlarının dahil olmasını normal buluyorum. Biz sizin heveslerinizi kursağınızda bırakacağınız taraftayız. Devletini uluslararası organizasyonlara şikayet etmek için kurgulamış olanlardan olmayacağız.

İstifa mekanizmasını bu şekilde takdim ediyorum. Beni artık kendilerine yük etmesinler. siyasi değerlendirmelerim olacaktır. Bu da partime yük olacaktır. ben bu alanı partim adına boşaltıyorum.

Seçim sonuçları kim kazanırsa kazanırsın yüzde 75-25 bitsin dilerim. Bu sistemin bize yaptığı kötülük 51 49 korelasyonudur. Bu duygu, siyaseti ilkesizleştirdiği gibi, siyasi kazanma hattında 51'in aziz, 49'un canı cehenneme duygusu oluşturmaktadır.

Bu siyasetin, ilkesizliğine sebep olan şey oyu bile olmaz partilerin, henüz seçimde sandığa girmemiş partilerin, hatta siyasi programında kabul edilemez madde olan partilerin kazanmak uğruna siyasi ittifaklara dahil olduğu bir ilkesizlik alanı, siyaseti de itibarsız hale getirmektedir. Çözecek olduğunuz problemlerin iktidarını hile ile kazanırsanız, millete ilkesizlikle hizmet imkanı yakalamış oluyorsunuz. İlk ve en mühim borcumuz, siyaseti bu bölücülüğün şantaj hedefi haline getiren yüzde 50+1 matematiğini değiştirmektir.

Cumhurbaşkanlığı makamını bir şantajın hedefi haline getiren, bize mahkumsunuz duygusu ile bizimle müzakere edeceksiniz imkanını şımarıklıkla birleştirip bir takım maddeleri Türk hükümetine, TBMM'ye dayatan bu münasebetsizliğin önüne geçecek olan bizleriz.

Bu seçim, ciddi siyasi temizlik yapacak bir seçimdir. Seçimin sonuçlarında milletimiz neyi destekleyecek, neyi sevecek, neyi cezalandıracak, kimin kiminle oturmasından müzdarip olduğunu belli edecek. Bunları göreceğimiz bir seçim sonucu, bizim mücadele alanımızın da çerçevesini belirleyecek."

AĞIRALİOĞLU AKŞENER'DEN GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ İSTEMİŞ

Gazeteci Saygı Öztürk, İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili detayları SZC TV’de anlatmıştı.

Öztürk, Ağıralioğlu’nun Genel Başkan Meral Akşener’den Genel Başkan Yardımcılığı görevin talebi ettiğini, bu talebine olumsuz yanıt almasının ardından da Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini açıkladığını öne sürdü.

Öztürk; Ağıralioğlu’nun önce Akşener’le görüşerek Kılıçdaroğlu’na oy vermek istemediğini anlattığını ancak, Akşener’in Yavuz bu iş kapandı. Biz cumhurbaşkanı adayımızın kazanması için mücadele ediyoruz.' söyledi.

Öztürk, Ağıralioğlu ile Akşener arasında yaşananları şöyle anlattı:

Öztürk, bu sözlerden en çok İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rahatsız olduğunu söyledi. Ağıralioğlu'nun bu açıklamayı yapmadan iki gün önce Akşener'i evinde ziyaret ettiğini dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:

"(...) Cumhurbaşkanı adayına neden oy vermek istemediğini anlattı. Genel başkanın yanıtı da şu oldu: 'Yavuz bu iş kapandı. Biz cumhurbaşkanı adayımızın kazanması için mücadele ediyoruz.' Bu konuyu konuşmamasını da öneriyor. İki gün sonra böyle bir konuşmayı yapıp genel başkanı sinirlendiriyor.

'BENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAPIN'

Aslında sözünü ettiğimiz ziyarette bu konuyu kapattı. Arkasında da Yavuz Ağıralioğlu'nun şöyle bir talebi var; 'Beni genel başkan yardımcısı yapın' diyor. Genel başkan 'Seçime gidiyoruz, şimdi bunun sırası değil' diyor ve konuyu kapatıyor."

Ağıralioğlu, 24 Mart'ta verdiği demeçte ise milletvekili adaylığı için başvurmadığını ancak Meral Akşener'den talep gelmesi bunu yapabileceğini söylemişti. Öztürk, "Demek ki teklif gelmemiş" ifadesini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem