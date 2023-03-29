İstifaya giden sürecin detayları ortaya çıktı: Akşener, Ağıralioğlu'nun teklifini reddetmiş; 'sırası değil'

Daha önce altılı masanın kendilerine tuzak kurduğunu savunan, 22 Mart'ta yaptığı basın toplantısında ana muhalefet partisi liderini ve HDP'yi ağır suçlamalarla hedef alan, son olarak da içerisinde bulundukları Millet İttifakı'nın adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasına giden süreçle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

SZC TV programcısı Saygı Öztürk, 'Başkent Kulisleri' programında perde arkasında yaşananları anlattı.

İlk olarak Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'deki siyasi hayatına ilişkin hatırlatmalarda bulunan gazeteci, şunları söyledi:

"Daha önce baktığımız zaman işte ilk milletvekili seçildi, deneyimi olmamasına rağmen partisinin grup başkan vekilliğine getirildi. Kısa süre sonra yaptığı açıklamalar partide rahatsızlık yarattı, o görevden alındı. Nereye çekildi? Bu kez parti sözcülüğü ve aynı zamanda genel başkan yardımcısı yapıldı. Fakat parti sözcülüğü dönemi de tartışmalı oldu. Yaptığı bazı açıklamalar partiyi zor duruma düşürdü. Meral Hanım orada da görevden aldı. Ne kaldı? Dış Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı.

Uygularla ilgili yurt dışında toplantı yapılacaktı, orada konuşmacıydı. Ama kendisi gerekçesiz gitmedi. Meral Hanım bu kez 'madem gitmedin' dedi, o görevden de aldı. Yavuz Bey'in siyasi devamlılığında sürekli bir geriye gidiş var. Geçen hafta ittifak yapılmış, imzalar atılmış, yeniden masaya dönülmüş, her şey yolunda. Ama Yavuz Ağıralioğlu konuşmaya başladı."

Ağıralioğlu, 22 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında şöyle suçlamalar yöneltmişti:

"İktidar 10 yılda milleti görmez oldu, siz daha gelmeden kör ve sağır oldunuz. Memleket mücadelesinde yüzde 75-80'lerin konuşulması gerekirken iktidarı matematiğe çevirdiniz. İktidarın yüzde 50'sinden 15-20 alamayan muhalefet, cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti ."





." "HDP'nin içinde olduğu bir denklemde, biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız, pazarlık vesilesi yapmayız dedik. Yavuz Ağıralioğlu için şartlar hiçbir zaman değişmez. Bu ilkesizliğe göz yumamayız. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. PKK'ya katil diyemeyenlerin, övenlerin oyuyla pazarlık ettiği masadan şantaj dilini kapatmak zorundayız."

AKŞENER'LE GÖRÜŞTÜ

Öztürk, bu sözlerden en çok İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rahatsız olduğunu söyledi. Ağıralioğlu'nun bu açıklamayı yapmadan iki gün önce Akşener'i evinde ziyaret ettiğini dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:

"(...) Cumhurbaşkanı adayına neden oy vermek istemediğini anlattı. Genel başkanın yanıtı da şu oldu: 'Yavuz bu iş kapandı. Biz cumhurbaşkanı adayımızın kazanması için mücadele ediyoruz.' Bu konuyu konuşmamasını da öneriyor. İki gün sonra böyle bir konuşmayı yapıp genel başkanı sinirlendiriyor.

'BENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAPIN'

Aslında sözünü ettiğimiz ziyarette bu konuyu kapattı. Arkasında da Yavuz Ağıralioğlu'nun şöyle bir talebi var; 'Beni genel başkan yardımcısı yapın' diyor. Genel başkan 'Seçime gidiyoruz, şimdi bunun sırası değil' diyor ve konuyu kapatıyor."

Ağıralioğlu, 24 Mart'ta verdiği demeçte ise milletvekili adaylığı için başvurmadığını ancak Meral Akşener'den talep gelmesi bunu yapabileceğini söylemişti. Öztürk, "Demek ki teklif gelmemiş" ifadesini kullandı.

İSTİFA ETTİ

Ağıralioğlu, dün de iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulunmuş; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledikten sonra Akşener'le vedalaşıp partiden ayrılacağını duyurmuştu.

Ancak Akşener, görüşmeyi iptal etti. Ağıralioğlu istifasını yayınladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleşmeyecek" açıklamasını yaptı.