Meral Akşener randevuyu iptal etti, Yavuz Ağıralioğlu istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla Millet İttifakı'na eleştiriler getirmesinin ardından bugün Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a mesaj atarak yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceğini ve istifa edeceğini açıkladı.

Ağıralioğlu, "Yarın helalleşeceğim" dedi.

RANDEVU İPTAL EDİLDİ

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'na yarın saat 13'te verdiği randevuyu iptal ettiğini duyurdu.

Işık, "Gerekçe Yavuz Bey'in görüşme öncesin Tv’ye çıkıp istifasını duyurması. "Bu iptal az önce kendisine de bildirildi" ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETTİ

Ağıralioğlu gelişmelerin ardından istifa ettiğini duyurdu.

Ağıralioğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

İYİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İyi Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun resmi olarak istifa etmesinin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Bu akşam alışılmış geri sayımlardan birisi yok. 46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İyi Parti iktidar olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ağıralioğlu, geçen hafta yaptığı basın açıklamasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı belirleme yöntemine tepki göstermişti. Siyasetçi, Millet İttifakı'na yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Yavuz Ağıralioğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Genel Başkan Yardımcılığı koltuğu istediği kulislerde konuşulmuştu.