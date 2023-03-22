Kalbi Cumhur’da, derdi Millet’te: İYİ Partili Ağıralioğlu, ‘Milliyetçi Üçüncü Yol’ peşinde

GERÇEK GÜNDEM

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı seçim sürecinde izlediği yol ve ittifakın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP yöneticileri ile görüşmesine ağır eleştiriler yöneltti.

Millet İttifakı’nda ‘kendilerine pusu kurulduğunu’ savunan, HDP’nin bugün açıkladığı ‘cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını’ “ittifaka terörün gölgesinin düşmesi” olarak değerlendiren Ağıralioğlu’nun dikkat çeken bir diğer çıkışı ise seçim sonrasına ilişkin hedef ve beklentileri oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘iktidar olma hedefiyle’ seçim çalışması başlatmasına rağmen bu süreci, ‘milliyetçilerinin birbirini boğazladığı son seçim’ olarak değerlendiren Ağıralioğlu, “Türk milliyetçilerinin boynuna namus borcu olan şudur: Türk milliyetçilerinin bütün şubelerini kastediyorum, bütün partilerini kastediyorum. Türk milliyetçilerinin birbirlerinin boğazına sarıldığı son seçimdir bu. Türk milliyetçilerinin birbirinin boğazını sıkarak, bu memlekette en şerefli makamları bölücülüğün hedefi haline getiren acziyete sebep olmak, bu yüzden de memleketin bu irade sıkışmasında mesul olmakla geçirdiği son seçimdir bu. Bu Türk milliyetçilerinin yarın ülkeyi yönetmek adına içine düşükleri son zillettir” diye konuştu.

AĞIRALİOĞLU’NUN HEDEFİ: MİLLİYETÇİLERİ BİRLEŞTİRMEK

“Bu seçimlerin başka seçimler doğuracağını” savunan Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonraki ilk seçim bütün bir memleketi, bütün renkleri ile ayağa kaldıracak, bu birbirini boğazlayıp memleketin makamlarını, en şerefli makamlarını bu bölücülüğün elinden kurtaracaktır. Bu hepimizin namus borcudur. İnanın bunu göreceksiniz. Belki bu seçim, sanki başka seçimler doğuracak gibi gelen bu seçim, bundan sonra memleketini sarıp sarmalayacak ve sadece siyaseten olanı biteni gördüm diye analiz eden değil, olanı biteni gördüm, yönetiyorum diyen bir Türk milliyetçiliğinin iradesine şahit olacaktır. O yüzden, önümüzdeki süreçlerde yürüyeceğimiz yola, edeceğimiz siyasete kilometre taşları döşüyorum. Milletin bizi yürüyeceğimiz yolda hangi ilkelerle göreceğini ihbar ediyorum milletimize. Biz kazanmak için her yolu mübah görenler değil, Türk milletini bu fakirlikte, bu yoklukta, bu yolsuzlukta, bu kıskaç içinde sarıp sarmalayacaksak, partileri ayırmadan bütün bir milleti sarıp sarmalayacağız.”

CUMHUR İTTİFAKI’NA ZEYTİN DALI: KALBİMİZ ORADA, AKLIMIZ BURADA

Cumhur İttifakı’nın uyguladığı milliyetçi politikalara açık destek veren ve İYİ Parti’nin misyonunu ‘iki ittifak içinden bir üçüncü yol çıkarmak’ olarak tarif eden Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın şimdi etrafında toplamaya çalıştığı yere kalbimizle, buna itiraz eden Millet İttifakı’nın da aslında namus borcu bilmek zorunda olduğu hassasiyet iklimine de aslında aklımızla kuvvet vermeye çalışıyoruz. Aklımızla kalbimizi birleştirme mesuliyetidir, İYİ Parti’nin mesuliyeti. Yani bir kısım diyor ki ‘aklını bırak, kalbinin yanına gel’. Bir kısım da diyor ki ‘kalbini bırak aklının yanına gel’. Biz aklımızı kalbimize feda etmeyeceğimiz bir üçüncü yolun kilometre taşlarına ifade ettiğimiz çerçevede talip oluyoruz. İYİ Parti’nin siyasi mesuliyeti buydu. Bu mesuliyetle yürüyoruz. Ben bu mesuliyetle itiraz ediyorum. Ben bu mesuliyetle ilkesizliği kabul etmiyorum. Ben bu mesuliyetle masanın, seçimin bir pazarlık konusu olmasına itiraz ediyorum. Terör gölgesinde yapılan seçimi, terörün masada oy hesabı, parmak hesabı yapılarak siyaseti kirletmesini doğru bulmuyorum.”

Ağıralioğlu, bu sözleriyle Genel Başkan Meral Akşener’in Altılı Masa’ya dönüşü ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda İYİ Parti’deki rahatsızlıkların sürdüğü mesajını verirken bir yandan da seçim sonrası oluşacak siyasi tabloda ‘milliyetçi toparlanma’ hedefini açıkça ilan etti.