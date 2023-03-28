Kılıçdaroğlu'na Konya'da yoğun ilgi; İzdiham oldu, esnaf ziyaretini yarıda bıraktı

Seçim çalışmalarına Konya'dan başlayan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şehirde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, esnaf ziyareti sırasında Konyalılardan büyük ilgi gördü.

Yaşanan izdiham nedeniyle Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretini yarıda kesmek durumunda kaldı.

KILIÇDAROĞLU'NA HEDİYE VERİP ERDOĞAN'A DESTEK İSTEDİ

Kılıçdaroğlu ilk olarak Konya’nın Ereğli ilçesinde Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen 'Millet Buluşması' programı kapsamında partililer ve halkla bir aya geldi. Kılıçdaroğlu, salon çıkışında Ereğli’de seçim çalışması yapan AKP Konya Milletvekili aday adayı Ramazan Özçalık ile karşılaştı.

Özçalık, hazırladığı hediyeyi Kemal Kılıçdaroğlu’na uzatıp kendini tanıttıktan 14 Mayıs seçimlerinde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem de kendisine destek istedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Özçalık’ın kendisine hediye etmek verdiği tabloyu almaktan vazgeçti.

Kılıçdaroğlu, Konya’da Mevlana Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra iş insanları ve STK temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelecek.