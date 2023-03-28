TİP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz eden TİP, YSK'ye "Bağımsız ve adil yargı önünde hesabını veremeyeceğiniz kararlara imza atmamanız için son uyarımızdır" çağrısında bulundu.

TİP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı, Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

TİP'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hukuku ayaklar altına alarak verilecek karar öncesinde tarihe not düşmek üzere, Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı hususunda partimiz Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na itiraz dilekçesini sunmuştur. Bağımsız ve adil yargı önünde hesabını veremeyeceğiniz kararlara imza atmamanız için son uyarımızdır" ifadelerine yer verildi.

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