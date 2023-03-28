İYİ Partili Ağıralioğlu, AKP'ye yakın gazeteciye konuştu: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, içerisinde bulundukları Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi. Siyasetçinin söz konusu açıklamayı iktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi'ye yapması dikkati çekti.

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İYİ Partili Ağıralioğlu, AKP'ye yakın gazeteciye konuştu: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim

Daha önce altılı masanın kendilerine tuzak kurduğunu savunan, 22 Mart'ta yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Millet İttifakı'ndaki diğer partileri ve HDP'yi ağır suçlamalarla hedef alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni açıklamalarda bulundu.

Bu kez iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan siyasetçi, 'ilkeli duruşunu' koruduğunu ve sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.  

Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde kişisel Twitter hesabında paylaştığı "Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım" mesajına da açıklık getirdi. Gazeteci, detayları şöyle paylaştı:

"Partisine karşı olmadığını, partisine yapılanlara karşı çıktığını anlattı. Partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizdi. İlkeli duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini ifade etti."

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'YAVUZ BEY YAPACAĞI TÜM ELEŞTİRİLERİ YAPTI'

AKP'li eski milletvekili ve gıda, tarım ve hayvancılık bakanı Faruk Çelik, çevrimiçi bir toplantıda İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında "Yavuz bey yapacağı bütün eleştirileri yaptı, artık icraat zamanı" demişti.

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