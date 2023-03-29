İstifa eden Ağıralioğlu Ece Üner'e konuştu: Teşkilatta karşılığı olan şeyler söyledim

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. tv100 Ana Haber'de Ece Üner, Ağıralioğlu'nun istifasıyla ilgili "tv100’ün ulaştığı son dakika gelişmesi var. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti’den istifa etme kararı aldı. Ağıralioğlu yarın saat 14’te mecliste olacak ve partisinden istifa ettiğini açıklayacak." dedi.

"TEŞKİLATTA KARŞILIĞI OLAN ŞEYLER SÖYLEDİM"

Ağıralioğlu ile yaptığı görüşmeyi Üner "Aslında bugün gündüz ben Ağıralioğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Ağıralioğlu’nun bugün Abdülkadir Selvi’ye verdiği ‘Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğim’ demeci çok konuşuldu. Yaptığımız görüşmede istifa kararıyla ilgili olarak ‘Önce sayın genel başkanla bir görüşme yapmam yakışık alır.

Söylediklerimin parti teşkilatlarında ciddi bir karşılığı var ama ben genel başkanıma, partime olan bağlılığımdan hep kişisel olarak konuştum ‘ben’ dedim, teşkilatta karşılığı olan şeyler söyledim.’ dedi. Yarın yapacağı istifa konuşması öncesi Genel Başkan Meral Akşener’le görüşme yapacağını sizlere aktarmış olayım." sözleriyle anlattı.

AKŞENER İLE GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Ağıralioğlu'nun istifa dilekçesini vermesiyle ilgili Üner "Yavuz Ağıralioğlu’nun istifa dilekçesi ekranlara yansıyor, yarının tarihini atmış Yavuz Ağıralioğlu. Öncesinde Meral Akşener’le bir görüşme yapacaktı, görüşme Akşener tarafından iptal edildi, basına öncesinde istifa haber yansıdığı için" diyerek son durumu aktardı.