Cem Seymen CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu

Gazeteci Cem Seymen, CHP İstanbul 2.bölgeden milletvekili aday aday olduğunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Seymen, aday olduğunu duyurduğu paylaşımında video yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Telefonunu çıkar göster” diye suçlanan gençler için adayım. “Kafeler, lokantalar dolu, herkesin keyfi yerinde” deyip, yolsuzluk, hırsızlık, rant düzenini saklayana karşı durmak için adayım. Tarlasına beton dökülen çiftçinin sesi olmak için adayım. CHP İstanbul’dan aday adayıyım."

Gazeteci Cem Seymen, depreme ilişkin iktidarı eleştiren paylaşımları nedeniyle CNN Türk'ten ayrılmıştı.