MHP'den ayrılan Faik Öztürk: Safiye Hanım izni İYİ Parti'ye çıkardı, Kılıçdaroğlu için de çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala partilere aday adaylığı başvuruları tamamlandı. Adını sanatçı Safiye Soyman ile yaptığı ortak televizyon ve sahne programlarıyla duyuran Faik Öztürk, İYİ Parti'ye katıldı.

Elazığ'da deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Öztürk, 2018 seçimlerinde MHP'den aday adayı olmuş; ancak sağlık sorunları nedeniyle aday gösterilmemişti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre "Demokrasi bize şart. Ben tek adam sistemine karşıyım. Tayyip Bey’i de çok severim. Ama bir karar verildiğinde Tayyip Bey’in onayı olmadan o karar verilmiyor" diyen Öztürk, İYİ Parti'ye geçişini şöyle anlattı:

"MHP'den İYİ Parti’ye geçiş sebebim Safiye Hanım'ın Meral Hanım'ı (Akşener) çok sevmesi. Bana, 'Geçersen bir partiye geçersin, aday olursan bir partiden olursun' dedi. Evde Safiye Hanım’dan izin alıyoruz. İzni İYİ Parti'den çıkardı."

Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in fikirlerinin de süreçte etkili olduğunu belirterek "Meral Hanım’ın Türkiye için düşünceleri, çalışma arkadaşlarındaki disiplinli halden dolayı ben de ısındım, İYİ Parti Elazığ milletvekili aday adayı oldum" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ'

Elazığ'ın ve Türkiye'nin sorunlarının çok büyük olduğunu, değişim gerektiğini ifade eden Öztürk, bir önceki seçim döneminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan için sahada çalışırken bugün Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için çalışmalar yürütüyor.

Altılı masadan çıkan her kararın kendileri için 'talimat' olduğunu söyleyen Öztürk, "Biz Elazığ’da çalışırken Kılıçdaroğlu için de çalışıyoruz. Sonuçta cumhurbaşkanı adayımız. Onun başarılı olması ve seçilmesini en çok isteyenlerden biri de benim" dedi.

Bir önceki seçimde Erdoğan’ın seçilmesi için çalıştığı hatırlatılan Öztürk, "Memleket için hayırlısı neyse her zaman o olsun. Ben Türkiye sevdalısı bir adamım. Ama ara sıra değişiklikler lazım" dedi; ardından şunları kaydetti: