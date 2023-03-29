20 yıl sonra gitti: Erdoğan ile Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın odasında ne konuştular?

Önce "20 senenin günahına son dakika ortak olmak çok uygun değil" gibi sözlerle Cumhur İttifakı'na katılmayı reddettiklerini açıklayan, ancak kısa süre sonra fikrini değiştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği buluşmanın detayları ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ittifak sürecini bizzat Erdoğan'ın yürüttüğünü ve bunun, iki ismin üçüncü görüşmesi olduğunu dile getirdi.

Gazeteci, ziyaretin Yeniden Refah'ın genel merkezinde heyecana yol açtığını ve muhafazakâr camiada bir sinerji oluşturduğunu dile getirdikten sonra detaylara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeniden Refah Partisi'nin Genel Merkezi, Refah Partisi’nin kurulduğu dönemden beri Milli Görüş partilerine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Refah Partisi İstanbul il Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sayısız defa gelmiştir. 20 yıl aradan sonra geldiği binada neler hissettiğini merak ettim.

Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı merhum Erbakan'ın makam odasında ağırladıklarını söyledi. Erdoğan, Erbakan Hoca'yla ilgili hatıralarını anlatmış."

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Bu noktada Necmettin Erbakan ile Erdoğan'ın yollarının 2001'de Fazilet Partisi'nin kapatılmasıyla ayrıldığını, takip eden yıllarda Milli Görüş liderinin eski talebesini şuna benzer sözlerle sıklıkla hedef aldığını hatırlatalım:

"Erdoğan siyonizmin kasiyeri oldu. O benim öğrencimdi. Ona yapması gerekenleri söyledim, ama dediklerimi yapmadı. Şimdi amacımız onu devirmek."