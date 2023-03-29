İYİ Partili Erdem'den sert çıkış: Kimse milleti aptal yerine koymasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirlenmesine karşı çıkan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. İstifanın ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem bir açıklama yaptı.

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İYİ Partili Erdem'den sert çıkış: Kimse milleti aptal yerine koymasın

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla Millet İttifakı'na eleştiriler getirmesinin ardından dün partisinden resmen istifa etti. Ağıralioğlu'nun istifasının ardından İYİ Parti cephesinden de açıklamalar gelmeye başladı.

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Son olarak İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdem "Bu seçim iyilikle kötülüğün seçimi" dedi.

Erdem'in paylaşımı şöyle oldu:

Bu seçimde isimlerin önemi yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın. Her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmaz ve hakka, hukuka, adalete aykırı, vatana, millete, insana zarar veren bu düzenin devamına en ufacık bir katkı sağlar, değirmenine su taşırsa hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir. Bu seçim iyilikle kötülüğün seçimi işte o kadar. Bu da böyle biline.

İYİ Partili Erdem'den sert çıkış: Kimse milleti aptal yerine koymasın - Resim : 3

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