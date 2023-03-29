AKP medyasının Fulya Öztürk rahatsızlığı: 'Sokakta küfür yiyen biziz'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında AKP'nin medyadaki temsilcilerinin "aday" rahatsızlığını yazdı.

Pehlivan, AKP'nin gazeteci Fulya Öztürk'e milletvekilliği teklif etmesinin AKP medyasında huzursuzluk yarattığını söyleyerek şunları aktardı:

Gazeteci Fulya Öztürk’e milletvekilliği teklifi gitmesi bile, AKP’nin medyadaki kalemlerini oldukça rahatsız etmişe benziyor. Öyle ki içlerinden “21 yıldır sokakta küfür yiyen biziz ama depremde popüler olan birini milletvekili yapıyorlar” diyen bile çıkmış.

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