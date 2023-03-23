AKP'de, Fulya Öztürk iddiası!

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e, AKP'nin milletvekilliği adaylığı için teklifte bulunulduğu iddia edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gazeteci İsmail Saymaz, "AK Parti, gazeteci arkadaşımız Fulya Öztürk’e milletvekili adaylığı teklifi götürdü" dedi.

TOGG'UN SÜRÜŞÜNE KATILANA FULYA ÖZTÜRK'ÜN TEPKİLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

TOGG'un deneme sürüşüne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte katılan Fulya Öztürk'ün tepkileri gündem olmuştu.

Öztürk o anlarda, 'Aaa inanmıyorum, nasıl ya, şaka mı?' demişti.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

5 Ocak 1989 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. Yüksek öğrenimine 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde başladı. Üniversiteye girdiği sene Doğan TV'nin "Staj On Air" programına katıldı; Star TV iç yapımlarda stajyer olarak televizyonculuğa başladı.

Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda çalışmaya başladı. Elif Ilgaz Aydınlar’la Yaşama Sevinci ve Cem Seymen’le İş Seyahati programlarının yapımcılığını yaptı.

2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. Üç sene kurgu editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

12 Temmuz 2021 tarihinde FOX kanalına geçti ve Fulya ile Umudun Olsun adlı programı sundu.

2022 yılında yeniden CNN Türk'e dönen Fulya Öztürk, saha muhabirliği yaptı ve CNN TÜRK Haber Merkezi’nin Özel Haberler Şefi olarak görev aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem