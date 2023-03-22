Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri açıklandı

Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla ilki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin bu yıl düzenlen 26’ncısında kazananlar belli oldu.

YAZILI HABER: KARANLIK DÜNYA BİR ÇOCUĞU YUTTU

Bu yılki yarışmada Yazılı Haber Ödülü’nü Timur Soykan, 3 Aralık 2022 tarihinde BirGün’de ‘Karanlık dünya bir çocuğu yuttu’ başlığıyla yayımlanan haberiyle kazandı. Haberde İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G’yi 6 yaşındayken, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği, H.K.G’nin 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı anlatılıyor.

GÖRÜNTÜLÜ HABER: FERHAT ENCÜ’YE TOKAT, GAZETECİLERE ENGELLEME

Mehmet Zeki Kaya, Artı TV’de 18 Aralık 2022’de “Ferhat Encü’ye tokat, gazetecilere engelleme” başlıklı haberiyle görüntülü haber ödülünü kazandı. Haberde, hasta ve infazı yakılan tutukluların özgürlüğü için ailelerin yapmak istediği Adalet Nöbeti eylemine yapılan polis müdahalesinde, bir polisin HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attığı görülüyor. Olayı görüntülen Kaya gözaltına alınırken, kameraya el koyan polisin ise görüntüleri silmek istediği de kayıt altına alınıyor.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: 'MET ÇIKMAZI'

Jüri, Görüntülü Haber dalında, muhabir Tunca Öğreten, kameramanlar Murat Baykara ve Ömer Çakan’ın, Voys Media Youtube kanalında 12 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan ‘Met Çıkmazı’ başlıklı haberini de Jüri Özel Ödülüne değer gördü. Haber, uyarıcı metamfetamin (met) maddesinin yaygın kullanımı, sonuçları, ne kadar kolay ve ucuza ulaşılabildiği, maddenin tedavi merkezlerinde dahi satıldığı gibi noktalara dikkat çekiyor.

FOTOĞRAF: BİZ DE ÖLDÜK AMA GÖMÜLMEDİK

Bu yılki yarışmada Fotoğraf Ödülü’nü, 19 Şubat 2023 tarihini taşıyan, BirGün’de yayımlanan “Biz de öldük ama gömülmedik” isimli fotoğrafıyla Uğur Şahin kazandı. Antakya’da çekilen fotoğraf, on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, milyonlarca insanı etkileyen 6 Şubat depremlerinden sonra yurttaşların durumunu anlatıyor.

YEREL GAZETECİLİK: ABDALLAR

Yerel Gazetecilik Ödülü’nü de Murat Güreş, Dersim Gazetesi’nde 26 Şubat 2023 tarihinde “Herkesin sesini duyan var, onların yok: Abdallar depremde de ayrımcılığa uğruyor” başlığıyla yayımlanan haberiyle kazandı. Haberde, Gaziantep’in Nizip ilçesi, Şehreküstü, Karşıyaka gibi semtlerindeki açık alanlara, parklara derme-çatma çadır kuran Abdallar’ın, zor şartlar altında ayakta kalma mücadelesi anlatılıyor.

TUTUKLANAN GAZETECİLER İLE DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN, YARALANAN GAZETECİLER İÇİN JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Jüri, bu sene ayrıca iki Jüri Özel Ödülü daha verilmesine karar verdi. Son dönemde toplu tutuklamalara maruz kalan Mezopotamya Ajansı ve Jin News muhabirlerine, Jüri Özel Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Jüri, depremde hayatını kaybeden gazetecileri anmak ve yaralanan gazeteciler adına depremde yaralanan gazetecilerden İskenderun Ses Muhabiri Akın Bodur’a Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı. 6 Şubat depremlerinde İskenderun Ses Gazetesi’nin sahibi ve kurucusu, Sürekli Basın Kartı sahibi Ayşe Figen Arlı da hayatını kaybetmişti.

ÖDÜL JÜRİSİ

Ödülleri, Banu Tuna, Celal Başlangıç, Meltem Akyol, Hüseyin Aykol, Mustafa Kemal Erdemol, Nazım Alpman, Pelin Ünker, Semra Kardeşoğlu, Yücel Göktürk’ten oluşan jüri belirledi.

Kazananlara ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2023 günü düzenlenecek törenle verilecek