Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını tahtını Aile dizisine kaptırdı... Artık sosyal medyada Yalı Çapkını değil Aile dizisi konuşuluyor. Oyuncu Ece Uslu'da yaptığı açıklamada Yalı Çapkını dizisini övdü

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Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerindeki Yalı Çapkını dizisi kısa sürede izlenme rekorları kırmıştı. Yayınlandığı her bölüm izlenme rekoru kıran Yalı Çapkını uzun bir süredir sosyal medyada da en çok konuşulan diziler arasında yer alıyordu.

TAHTI GİTTİ

Ancak, Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin başlamasıyla Yalı Çapkını tahtını kaptırdı. Artık, Yalı Çapkını değil Aile dizisi sosyal medyada çok daha fazla konuşuluyor.

Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı - Resim : 1

ECE USLU'DAN ÖVGÜ YAĞMURU

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Ece Uslu bu akşam 3. bölümü seyirciyle buluşan “Aile” dizisini izledi ve diziyi çok beğendiğini söyledi. Ünlü oyuncu “Yaklaşık 9-10 senedir asla ve asla dizi izleyemiyorum. Mesleki deformasyon da diyebiliriz. Aile dizisindeki tüm ekibi tebrik ediyorum. Böyle hikâyeleri kanallarda daha çok görmek ümidiyle…” yorumunu yaptı.

Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı - Resim : 2

Ece Uslu daha sonra dizinin “Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’den oluşan kadrosunun tek tek isimlerini yazdı ve ekibine de ayrıca teşekkür etti.

Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı - Resim : 3

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