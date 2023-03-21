1 bardak içmek vücuttaki ödemi ve bağırsakları temizliyor

Kayısı en sevilen meyvelerden. Kayısı suyu ise çok faydalı bir içecek. Marketlerde satılan kayısı suyundan bahsetmiyoruz elbette.

Evde organik bir şekilde hazırlanmış olan kayısı suyundan bahsediyoruz. Kayısı suyunun çok şaşırtıcı faydaları ortaya çıktı.

KABIZLIĞIN KESİN ÇÖZÜMÜ

Yüksek oranda lif bulundurması sebebiyle kayısı, kabızlık çözümü konusunda en etkili besinlerden biridir. Özellikle aç karnına kayısı tükettiğinizde bağırsaklarınız çalışmayı hızlandırır ve daha kolay dışkılamayı sağlar. En hızlı faydayı sağlamak için sabah uyandığınızda aç karnına bir bardak kayısı suyu içebilirsiniz.

KAYISI SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Yasemin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Kayısı suyunun tarifi de paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken o tarif

MALZEMELER:

2 tane kuru kayısı

1 su bardağı su

6 damla limon suyu

YAPILIŞI:

Gece uyumadan önce kuru kayısıları ikiye ayırıp daha sonra bir bardak oda sıcaklığındaki suyun içine ilave ederek, üzerine de limonu sıkarak bir gece boyunca bekletin. Sabah kalkınca aç karna bu karışımdan tüketerek diyetinizi destekleyin.

Uzmanlara göre kuru kayısı vücuttan sadece ödem atmıyor, zayıflamaya da yardımcı oluyor.

KURU KAYISI SUYUNDAN İÇERKEN BİLMENİZ GEREKENLER

Kuru kayısı karışımını tükettikten ortalama 15 dakika sonra farklı bir şey yemeyin. Yağların erimesini sağlayacak bu karışımı en çok 21 gün deneyin ve 7 gün dinlenerek 4 haftayı bu şekilde bitirin. 7 günden sonra yeniden uygulayabilirsiniz..

Sabah aç iken tüketeceğiniz limonlu su tansiyonunuzu düşürebilir dikkat etmekte fayda var. Kayısıdan dolayı ilk başlarda ishal olabilirsiniz, endişelenmeyin. Yine de doktor onayı almadan tüketmeyin.