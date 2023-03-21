FOX eleştirileri dikkate almadı. Apar topar ekrandan aldı

FOX TV tüm eleştirilere rağmen geri adım atmıyor. Dev bütçeli ''Dokuz Oğuz'' dizisinin finali kesinleşti.

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FOX eleştirileri dikkate almadı. Apar topar ekrandan aldı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Dokuz Oğuz dizisinden gelen haberler hiç iyi değil. FOX TV yönetimi tüm eleştirileri görmezden geldi.

SEYİRCİLER İSYAN ETTİ

Seyirciler FOX TV yönetimine isyan ettiler. Günlerdir sosyal medyadan sitem ettiler. Ancak kanal tüm itirazlara rağmen geri adım atmadı.

DOKUZ OĞUZ'A FİNAL ŞOKU

FOX TV ekranlarında yayınlanan Dokuz Oğuz dizisi için final kararı çıktı. 

Posta'da aktarılan habere göre; FOX TV'nin dev bütçeli dizisi büyük hayal kırıklığı oldu. Dizi yayınlandığı ilk bölümden itibaren istenilen reytinglere bir türlü ulaşamadı.

FOX eleştirileri dikkate almadı. Apar topar ekrandan aldı - Resim : 1
Gelen bilgilere göre Dokuz Oğuz dizisi için resmen final kararı verildi.


Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan ve Sahra Şaş'ın kadrosunda yer aldığı Dokuz Oğuz dizisinin 6.bölümde final yapmasına karar verildi.

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