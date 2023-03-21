Aşçıların yaptığı küçük tüyo.. Pilava lezzet veren taktik

Aşçılar tarafından pişirilen pilavlar çok daha lezzetli oluyor. Evde yapılan çoğu pilav ya lapa oluyor ya da kuru. Bu durum çoğu zaman ev hanımlarını rahatsız ediyor.

LOKANTA USTALARI PİLAVI NASIL YAPIYOR?

Lokanta ustaları tarafından yapılan pilavlar ise çok daha lezzetli oluyor. Bir çoğu pilav pişirirken tereyağı kullanıyor ve gerçek tavuk suyu kullanıyor. Bu küçük sırlar sayesinde de pilav çok lezzetli oluyor.

LEZZETLİ PİLAV TARİFİ

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan içerikte; Lezzetli pilav tarifinin püf noktaları paylaşıldı.

1 su bardağı pirinç

1.5 su bardağı su

20 gr tereyağı

Tuz

LEZZETLİ PİLAV TARİFİNİN DETAYLARI

*Öncelikle pirinçleri suyun altında yıkayın ve nişastalarını salması için suyun içinde bir süre bekleyin. *Ardından fazla suyunu süzün.

*Pilav tenceresine bir yemek kaşığı tereyağı alın ve eritin.

*Tereyağı eridiğinde yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye alın ve kısa bir süre karıştırın.

*Pirinçlerin üzerine su ekleyin.

*Suyu ekledikten sonra pirinçleri tencereye yayın. Bu aşamada pilavı çok fazla karıştırmamaya özen gösterin. Ardından tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

*Pilav piştikten sonra ocağın altını kapatın ve 10 dakika demlenmesi için bekleyin.

*Hazırladığınız pilavı servis tabağına alın ve üzerine karabiber serpiştirerek servis edin. Afiyet olsun.