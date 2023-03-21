Bamya yemeğine lezzet katan tüyo! Çok daha iyi pişiyor

Basında yer alan bir haber büyük tartışma başlattı. Bolu'da, binbir zahmetle kurutulan ve kilosu 800 ile 1000 TL'den alıcı bulan kuru bamya, neredeyse gram altınla yarışıyor. Kuru bamyanın fiyatı bu kadar yüksek olunca vatandaşlar doğru pişirme tarifini araştırmaya başladılar.

Bamya pişirirken bilmeniz gereken bazı püf noktalar var.

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Kuru bamya yemeğinin doğru tarifi paylaşıldı. Yemeği bu tarife göre pişirirseniz hem daha lezzetli oluyor hem de çok iyi pişiyor.

Malzeme Listesi:

300 gr kuru bamya

6 kuru domates

500 gr kuşbaşı kuzu eti

3 yemek kaşığı ayçiçeğiyağı

1-2 soğan

250 gr haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı limon tuzu

1 tatlı kaşığı tuz

BAMYA YEMEĞİNİN HAZIRLANIŞI:

*Bamyayı bir tencerede haşlayın.

*Kuzu etini ayçiçeği yağı ile kavurun.

*Soğanı ufak doğrayıp ete ilave ederek karıştırın.



*Salçaları ekleyip üzerini geçmeyecek kadar su ilave ederek karıştırın.

*Kaynamaya bırakın.



*Kuru domatesleri ve haşlanmış nohutları ilave edin.

*Limon tuzu ve tuz ile tatlandırın.

*Haşlanmış bamyaları ilave edip pişirin.

*Kuru bamya yemeğini sıcak servis yapın. Afiyet olsun.