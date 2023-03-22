RTÜK yine ceza yağdırdı: Halk TV, Show TV, Tele 1 ve FOX TV

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, Halk TV, Show TV, Tele 1 ve FOX TV'ye verilen cezaları paylaştı.

Son Güncelleme:
RTÜK yine ceza yağdırdı: Halk TV, Show TV, Tele 1 ve FOX TV

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, Halk TV’ye 5 kez program durdurma cezası verildiğini açıkladı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Taşcı, RTÜK, Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabı Dad’ın tanıtıldığı Halk TV’ye suçluyu övmekten % 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi. ‘Bazı kitaplar vardır ki bombadan daha tesirli’ olmaya devam ediyor! Kitaptan korkanlar ülkesi. Terör örgütüne üyelik noldu” dedi.

Taşcı, açıklamasının devamında, Show TV’ye de ceza verildiğini “RTÜK, sorumluların deprem sonrası istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal’ın sunucusu olduğu Güldür Güldür’e ceza veremeyince programın yayıncısı Show TV’ye bir dizideki kadına şiddetten % 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi. Oysa TRT’de kadına şiddetin alası var” ifadeleriyle duyurdu.

Taşcı ayrıca, verilen cezalara dair şunları paylaştı:

Halk TV’ye Kayda Geçsin programında Turhan Çömez’in İskenderun’da jeneratör çalışmadığı için solunum cihazına bağlı insanların öldüğünü açıklamasının tarafsızlık ilkesine aykırı yayın olduğu gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. Gerçeği söylemenin suç sayıldığı ülke!

Orta Sayfa programında dere yatağındaki yapılaşmanın ve yurtdışından aldığı ödeneklere karşın ıslah çalışması yapmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin eleştirilmesini küçük düşürme sayan RTÜK; Fox TV’ye % 3 para cezasını uygun gördü! İktidar belediyesi eleştirilemeyecek…

Tele 1’e de Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programındaki AKP’nin faşizan bir parti olduğu ifadesi ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirilmesi nedeniyle % 3 para cezası verildi. Kararların tamamına karşı oy kullandım.

RTÜK bugünkü toplantında seçim öncesi eleştirel yayın yapan yayıncıları hizaya getirmeyi hedeflediğini aldığı bu kararlarla çok net gösterdi. Ama meydanı boş bırakmayacağız. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı mücadelesini ödünsüz sürdüreceğim…

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
RTÜK RTÜK - muhalif kanallara ceza
Son Güncelleme:
Çürümeye terk edilen AnkaPark'ta kamu zararı yokmuş: Melih Gökçek'le ilgili soruşturmaya izin verilmedi Melih Gökçek hakkında soruşturmaya izin yok
Uyuşturucuyla mücadeleden sorumluydu: Emniyet Müdür Yardımcısına uyuşturucudan soruşturma Emniyet Müdür Yardımcısına uyuşturucudan soruşturma
Bamya yemeğine lezzet katan tüyo! Çok daha iyi pişiyor Bamya yemeğine lezzet katan tüyo! Çok daha iyi pişiyor
Doğuştan soğuk 3 burç.. Girdikleri ortam buz kesiyor hep suratları asık Doğuştan soğuk 3 burç.. Girdikleri ortam buz kesiyor hep suratları asık
ÇOK OKUNANLAR
Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız' Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız'
2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo 2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo
Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo
Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak! Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak!
Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali