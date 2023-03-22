Uyuşturucuyla mücadeleden sorumluydu: Emniyet Müdür Yardımcısına uyuşturucudan soruşturma

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeyle bağlantısı olduğu iddiasıyla Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A. hakkında adli soruşturma başlattı. Savcılıkça “şüpheli” sıfatıyla ifadesini aldığı polis müdürü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucuyla mücadeleden sorumluydu: Emniyet Müdür Yardımcısına uyuşturucudan soruşturma

Son dönemde ülke genelinde gündem olan uyuşturucu ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele konusunda skandal olarak tanımlanabilecek olay Edirne’de patladı. T24’ün emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Edirne İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sorumluluk bölgesinde esrar kaçakçılığı yapan bir şebekeyi ortaya çıkardı.

Pazarkule bölgesindeki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birisi, verdiği ifadede Edirne Emniyeti’nde görevli polis müdürü Z.A’nın kendilerine yardımcı olduğu iddia etti. Bu bilgi üzerine jandarma komutanlığı gelişmeyi adli soruşturmayı yürüten soruşturma savcısına aktardı. Bunun üzerine, savcılık iddiaya konu olan polis müdürü hakkında gizli takip yapmaya başladı.

SERBEST BIRAKILDI

Devam eden takiplerin tamamlanmasının ardından dosyada adı yer alan Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A. iki hafta önce savcılığa davet edildi. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan polis müdürü, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheli polis müdürünü “adli kontrol şartıyla” serbest bıraktı.

Hakkında adli soruşturma başlatılan Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A. ile ilgili uyuşturucu ticareti yapan şebekeye “görevini ve yetkilerini kullanarak yardımcı olduğu” iddiasının bulunduğu öğrenildi.

SORUMLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İfadesi alınan Z.A.’nın Edirne Emniyeti içindeki görevi değiştirildi. Şüpheli emniyet müdürünün ifadesinin alınmasından önce Edirne Emniyeti bünyesindeki Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şubesi, KOM, Terörle Mücadele Şubesi gibi önemli operasyonel şubelerden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte polis müdürünün Emniyet içindeki görev yeri değiştirildi. Bu arada hakkında adli soruşturma başlatılan polis müdürünün halen görev başında olduğu öğrenildi.

Edirne’de ortaya çıkan olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü de harekete geçti. İddianın soruşturulması amacıyla Emniyet Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan müfettişi görevlendirildi. Uyuşturucu kaçakçılarına yardımda bulunduğu iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A.’nın kentteki görevine, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar’ın atanmasından sonra başladığı ortaya çıktı.

Etiketler
Uyuşturucu
Çürümeye terk edilen AnkaPark'ta kamu zararı yokmuş: Melih Gökçek'le ilgili soruşturmaya izin verilmedi Melih Gökçek hakkında soruşturmaya izin yok
Ramazan kolisi alırken dikkat! Uzman isim kritik uyarılarda bulundu Ramazan kolisi alırken dikkat! Uzman isim kritik uyarılarda bulundu
Neslihan Atagül hayranları yıkıldı.. Gelen haberler kötü Neslihan Atagül hayranları yıkıldı.. Gelen haberler kötü
Aşçıların yaptığı küçük tüyo.. Pilava lezzet veren taktik Aşçıların yaptığı küçük tüyo.. Pilava lezzet veren taktik
ÇOK OKUNANLAR
Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız' Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız'
2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo 2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo
Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo
Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak! Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak!
Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali