Kanal D'den kafa karıştıran karar. Final yapan dizi geri dönüyor

17 yıldır ekranda olmasına rağmen apar topar ekrandan çekilen 'Arka Sokaklar' dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Kanal D yönetimi iddialı diziyi yeniden ekrana getirmeye hazırlanıyor. Müjdeli haber sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; Arka Sokaklar dizisinin 18 Kasım Cuma günü yayınlanan 638. bölümünün ardından yayınına duayen yapımcı Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle 1,5 ay ara verilmişti. Sevenleri 17 sezon devam eden dizinin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Birkaç kez sete çıkacağı gündeme gelen diziyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

Kanal D İç Yapımlar’ın efsane dizinin yayın haklarını Erler Film’den almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Her şey yolunda giderse “Arka Sokaklar” kendi günü olan cuma akşamları yeniden Kanal D İç Yapımlar’ın imzasıyla sevenlerinin karşısında olacak.