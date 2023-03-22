Doğuştan agresif 3 burç. Mutluluk onlara gerçekten çok uzak

Bazı burçlar agresif olmaları nedeniyle çok sinir bozucu olabiliyorlar. En agresif burçlar merak ediliyordu.

Astroloji kişiliklere dair ipuçları büyük önem taşıyor. Her zaman kibar ve tatlı olamayabiliyor insanlar. Ama bazı burçlar var ki onlar genellikle kaba olmaktan çekinmiyor ve her zaman agresif oluyorlar.

Onlar için çoğu zaman burnundan soluduklarına dair benzetme bile yapılabiliyor.

Akşam'da yer alan bir içerikte; En agresif 3 burç hakkında bilgiler paylaşıldı.

OĞLAK

Kendine fazlasıyla güvenen Oğlak, herkese tepeden bakmaktan kendini alıkoyamaz. Kaba olmaya çalışmasa bile, küçümseyici bir eda takınır. Otoriter ve kontrolcüdürler, nezaketsizlikleri sinir bozucu olabilir.

İKİZLER

İkizler burcunun istediği gibi görmüyor ve onları anlamıyorsanız, bir kabadayı ile tanışmaya hazır olun! Dilleri nezaketli cümleler kurabilir, sempatik ve zarif görünebilirler. Size gerçek yüzlerini göstermeden hemen önceki halleridir bu.

BOĞA

Pek çok insan Boğa'lara karşı durmakta zorlanır çünkü karşı çıkmaları gereken bir duruma gelene kadar ne kadar acımasız olabileceğini bilemezler. Saldırgan ve kaba davranışlarının farkında bile değildir. Hatta bunun için bile sizi suçlar.