Siyaset bilimci Nezih Onur Kuru: MHP'nin kararı, muhalefet için çok iyi haber

Siyaset bilimci Nezih Onur Kuru, MHP'nin AKP'yle ortak liste yapmayarak seçimlere kendi logosuyla girmesinin muhalefet için çok iyi bir haber olduğunu söyledi: "Cumhur ayrı liste, Millet ortak liste yaparsa, Cumhur meclis için bu kez yüzde 45.5 almak zorunda."

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Siyaset bilimci Nezih Onur Kuru: MHP'nin kararı, muhalefet için çok iyi haber

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala siyasi partiler, stratejilerini netleştirmeye başladı. Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'yle ortak liste yapmayacaklarını, 81 ilde kendi logolarıyla yarışacaklarını duyurdu. 

Siyaset bilimci Nezih Onur Kuru, Cumhur İttifakı'nın ikinci büyük ortağının bu kararının, değişmemesi durumunda muhalefet için çok iyi bir haber olduğunu söyledi.

"Ortak liste yapılırsa artık daha düşük oy oranıyla Meclis ve olası ikinci turda cumhurbaşkanlığı kazanılabilir" diyen Kuru, şöyle devam etti:

"Eğer MHP - AK Parti ortak liste, Millet İttifakı ayrı listelerle girseydi, Cumhur sadece yüzde 41'le meclisi kazanabiliyordu. Bahçeli açıklamasından geri dönmez, Cumhur ayrı liste, Millet ortak liste yaparsa, Cumhur meclis için bu kez yüzde 45.5 almak zorunda (+%4.5 fazla oy elde etmesi gerek)"

Kuru, Toplumsal Etki Araştırma Merkezi'nce (TEAM) 26 Aralık 2022'de yapılan tespiti de paylaştı:

"Altılı masa bu bölgelerde Cumhur İttifakı'nın stratejisine karşılık verir ve kritik bölgelerde ortak liste ile girerse, durumu kendi lehine çevirebiliyor. Ancak bu senaryoda dahi Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu alması için yüzde 45.5 ya da üstü oy alması yeterli oluyor."

Siyaset bilimci Nezih Onur Kuru: MHP'nin kararı, muhalefet için çok iyi haber - Resim : 1

İttifakın diğer paydaşları Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi de, seçimlere kendi logolarıyla gireceklerini açıklamışlardı. 

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