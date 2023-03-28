Millet İttifakı'nın dezavantajı: Bu seçimde kural değişti, vekil dağılımı nasıl olacak?

Selçuki'nin verdiği bilgiler şöyle:

"2018 seçim sistemiyle bugünkü seçim sistemi arasındaki fark ne? Önce değişmeyenleri söyleyeyim. O zaman da d'Hondt kullanılıyordu, şimdi de d'Hondt kullanılıyor. O zaman da bir partinin barajı geçmesi için içerisinde bulunduğu ittifakın barajı geçmesi yeterliydi, şimdi de öyle. Ne değişti? Milletvekili dağılımının kuralı değişti.