Millet İttifakı'nın dezavantajı: Bu seçimde kural değişti, vekil dağılımı nasıl olacak?
AKP ve MHP'nin seçim öncesi yaptığı değişiklikle, ittifakı oluşturan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı 'yenilenmiş' D'Hondt sistemi ile belirlenecek.
Kamuoyu araştırmacısı Can Selçuki, AKP ve MHP tarafından değiştirilen seçim kanunuyla gelen farklılığı ve bu kapsamda Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan d’Hondt sisteminin 14 Mayıs'ta nasıl işleyeceğini anlattı.
Kişisel Twitter hesabında paylaştığı videoda Selçuki, Millet İttifakı'ndaki dört partiye dikkati çekerek "Eğer 2018’deki sistemde olsaydık bu partiler ittifakın toplam milletvekili sayısına katkı verebileceklerdi. Şimdi veremiyorlar" dedi.
Selçuki'nin verdiği bilgiler şöyle:
"2018 seçim sistemiyle bugünkü seçim sistemi arasındaki fark ne? Önce değişmeyenleri söyleyeyim. O zaman da d'Hondt kullanılıyordu, şimdi de d'Hondt kullanılıyor. O zaman da bir partinin barajı geçmesi için içerisinde bulunduğu ittifakın barajı geçmesi yeterliydi, şimdi de öyle. Ne değişti? Milletvekili dağılımının kuralı değişti.
Eski sistemde oylar verildikten sonra milletvekilleri önce ittifaklara göre dağılıyordu. Yani Cumhur İttifakı, bir seçim bölgesinde aldığı toplam oya göre, Millet İttifakı toplam oya göre, HDP de aldığı oya göre milletvekili alıyordu ilk başta. HDP, ittifak içerisinde olmadığı için kendi vekil sayısını taşıyordu.
Daha sonra Cumhur İttifakı, diyelim ki bir seçim bölgesinde 10 koltuk aldı. Sonra bu 10 koltuk, AKP ile MHP arasında yine d’Hondt kullanılarak paylaştırılıyordu.