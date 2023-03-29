Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı: Mehmet Aslantuğ TİP'ten aday oldu

Yaptığı muhalif açıklamalar nedeniyle TRT dizisinin kadrosundan çıkarılan Mehmet Aslantuğ, TİP'ten milletvekili adayı oldu.

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Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı: Mehmet Aslantuğ TİP'ten aday oldu

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, rol aldığı ve TRT'de yayınlanan bir diziden, yaptığı açıklamalar nedeniyle çıkarılmıştı. Aslantuğ, TİP'ten milletvekili adayı oldu.

Mehmet Aslantuğ TRT dizisinden neden ayrıldığını açıkladı: “Böyle olursa bizle çalışamaz” diyen bir kibir içinde...Mehmet Aslantuğ TRT dizisinden neden ayrıldığını açıkladı: “Böyle olursa bizle çalışamaz” diyen bir kibir içinde...Güncel

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ’un milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini açıkladı.

Baş, Aslantuğ’un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Baş, paylaşımında, “Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

TRT DİZİSİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu. Kanalın kendisiyle çalışmak istemediğini belirten Aslantuğ, “Gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Mehmet Aslantuğ
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