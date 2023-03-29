Araştırmacılar Bahçeli'nin kararını yorumladı: Ortak liste tavrından geri döner mi, MHP ne kazanıp ne kaybedecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinde AKP ve MHP'nin ortak liste yapacağı iddialarına yanıt verdi.

Bahçeli, Twitter'da yaptığı açıklamada ortak liste iddialarını reddederek MHP’nin kendi amblemi ve adaylarıyla seçime gireceğini açıkladı.

Açıklamasında dikkat çeken bir çıkışta bulunan Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: ERDOĞAN’A DESTEĞİMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK

Bahçeli yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Milliyetçi Hareket Partisi’ni zor durumda bırakmak, heyecanıyla birlikte 54 yıllık dev mazisini ve müktesebatını yok saymak amacıyla bazı çevrelerin algı çalışmaları yaptığı, fitne ve tezvirat yaydığı objektif değerlendirme yapabilen ve vicdan sahibi herkesin malumudur. Cumhur İttifakı’nın ahlakı, ilkeleri ve gelecek hedefleri siyasi namusumuza emanettir. Bu emanet mutlaka korunacaktır. Ancak fırsatçılar, partimizi küçük görme yanlışına düşen sözde yazar, çeyrek aydın ve zillet siyasetçiler ciddiye alınmayacak, hiç de itibar edilmeyecektir.”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini “Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı Seçiminde adayı belli, kararı nettir. Nitekim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bütün imkân ve inancımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi hususunda kesintisiz sürdürülen mücadele devam edecektir” sözleri ile yineleyen Bahçeli, partisinin milletvekili genel seçiminde ise, "tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacağını" belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin seçime kendi logosu ve adayları ile girme kararı sonrası, bugün Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek. Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde Destici ile saat 14.00'te görüşecek.

SENCAR: BAHÇELİ’NİN KARARI, PARTİ KİMLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU BİR KARAR

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, “50 yılı aşkın geçmişi olan bir partinin, bir başka partinin listesinden milletvekili adaylarını göndermesi o parti için son derece onur kırıcı bir durumdur” diyerek Bahçeli’nin kararının, parti kimliği açısından son derece doğru olduğunu ifade etti.

Sencar, şöyle konuştu:

“İki büyük partinin birlikte, aynı liste ile seçime girmesi şüphesiz milletvekili sayısı bakımından avantajlı hale gelir. Ama MHP, 50 yılı aşkın geçmişi olan bir parti. Böyle geçmişi olan, kurumsal kimliği olan bir partinin, bir başka partinin listesinden milletvekili adaylarını göndermesi o parti için son derece onur kırıcı bir durumdur. Dolayısıyla Devlet Bahçeli’nin AK Parti listesinden girmek yerine kendi kurumsal kimliği, kendi logosu ile milletvekili listelerini organize edip, seçime girmesi çok daha doğrudur. Belki bir miktar az milletvekili alabilir ama 50 yıllık bir geçmişi olan bir partiye yakışacak olan budur. Bu karar parti kimliği açısından son derece doğrudur.”

‘KARAR DEĞİŞİRSE, MHP SEÇMENİNİ KAYBEDER’

Sencar, söz konusu karardan vazgeçildiği takdirde MHP seçmeninin diğer milliyetçi partilere kayma ihtimali olacağına dikkat çekti:

“Devlet Bahçeli bu kararını değiştirmez diye düşünüyorum. Eğer böyle bir kararı değiştirirse bir kısım MHP seçmeni diğer milliyetçi partilere kayma ihtimali olabilir. Devlet Bahçeli bu kararını zaten önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştür. Destici’nin ne dediğinin MHP açsından bir önemi yoktur. Destici, AK Parti listelerinden seçime girebilir. Onlar için doğru olan da budur.”

SELÇUKİ: KARARIN DEVAM EDECEĞİ KANAATİNDE DEĞİLİM, SONRASINDA LİSTE ORTAKLAŞMASINA GİDERLER

Türkiye Raporu Direktörü, Kamuoyu Araştırmacısı Can Selçuki ise MHP’nin ortak listede yer almama kararının devam etmeyeceği görüşünde. Selçuki, Bahçeli’nin sözleri ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Ayrı girmeleri halinde milletvekili potansiyellerini düşürüyor anlamına gelir ama bu kararın devam edeceği kanaatinde değilim. Sonrasında muhtemelen liste ortaklaşmasına giderler.”

Selçuki, “Bu sözler Cumhur İttifakındaki ilişkileri etkiler mi?” sorusunu ise “Etkileyecektir, o nedenle Erdoğan, Destici ile görüşmeye gidiyor olmalı” şeklinde yanıtladı.

Kaynak: Gerçek Gündem