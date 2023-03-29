Haluk Levent'in konserinde sürpriz isim

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Afet bölgesine yardım için onlarca ünlü isim kolları sıvadı. Bunlardan biri de Haluk Levent oldu.

AHBAP Derneği Başkanı olarak deprem bölgesine ilk günden bu yana yaptığı destekle övgü kazanan şarkıcı Haluk Levent, bu defa Adıyaman'da depremzede çocuklara moral vermek adına mini bir konser düzenledi.

Çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiği sırada Kahtalı Mıçı'nın konser verdiği alana gelişiyle heyecanlanan Levent, mini konserine Kahtalı Mıçı ile devam etti.

'AİLESİ VE AKRABALARI ÇOK KÖTÜ ETKİLENMİŞ DEPREMDE, BUNA RAĞMEN ŞARKI SÖYLEDİ'

O anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Haluk Levent, yaşadığı heyecanı ve mutluluğu da satırlarına ekledi:

"Bölgede 50 gündür ilk kez şarkı söylemek. Evlerini kaybetmiş çocuklarımıza moral olsun diye mini bir konser. (Kahta - Adıyaman)

Ve bizler şarkı söylerken içeriye Kahtalı Mıçı geldi. O bölgede en fazla kaset CD albüm satan, yöresel değil uluslararası fenomen bir abimiz. Ailesi ve akrabaları da çok kötü etkilenmiş depremde. Buna rağmen şarkı söyledi."