EMEP, seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girecek

Emek Partisi, 14 Mayıs'taki seçimlere Yeşil ve Sol Parti listesinden gireceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
EMEP, seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girecek

Emek ve Özgürlük İttifakı içinde yer alan Emek Partisi, seçimde yol haritasını belirledi. 

Emek Partisi'nden yapılan açıklamada seçime Yeşil ve Sol Parti'den gireceklerini açıkladı. Açıklamada "Tek adam yönetiminin yenilmesi ve sömürülen-ezilen halk kitlelerinin mücadelesinin ilerletilmesi partimizin güncel ve acil hedefidir. Bunun için Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte yürüttüğümüz ortak mücadele çalışmalarını güçlendirmek önceliğimiz olmaya devam ediyor" denildi. 

 Açıklama şunlar kaydedildi: 

"İttifakımızın seçimlerden güçlü bir şekilde çıkması için seçim yeterliliği olan partilerin alan boşaltma yöntemi ve çok parti-tek liste formülüyle seçimlere girmesinin önemli olacağını bugüne kadar her vesileyle vurguladık. Bu yöntemin;  ittifakımızın genişlemesi ve güçlenmesi için yeni katılım ve seçim iş birlikleri bakımından da yararlı olacağını dile getirdik.

Ancak, ittifakımızın bileşenleri ve dost güçlerle yaptığımız görüşmelerde bu sonuca ulaşamadık.

Gelinen noktada partimiz; somut politik koşulları ve halkımızın kendi talepleri için sürdürdüğü mücadelenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak:

1- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın geleceği, gelişmesi ve güçlenmesi,

2- İşçi sınıfı başta olmak üzere emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlerin parlamentoda temsil edilmesi için,

Yeşil Sol Parti listelerinden, kendi adaylarıyla seçimlere katılmaya karar vermiştir."

Etiketler
2023 seçim
Son Güncelleme:
HÜDA PAR'lı şahıstan kan donduran ifadeler: Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Onlara söyle hepsinin kafasını keseceğiz Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Onlara söyle hepsinin kafasını keseceğiz
Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Final tarihi herkesi üzdü Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Final tarihi herkesi üzdü
Haluk Levent'in konserinde sürpriz isim Haluk Levent'in konserinde sürpriz isim
Araştırmacılar Bahçeli'nin kararını yorumladı: Ortak liste tavrından geri döner mi, MHP ne kazanıp ne kaybedecek? Ortak liste tavrından geri döner mi, MHP ne kazanıp ne kaybedecek?
Saray’dan ‘elitlere’ tepki gösterdi! Uçum olmak da zor: Atatürk'le Erdoğan propagandası Uçum olmak da zor: Atatürk'le Erdoğan propagandası
Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı! İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı!
Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı
Dolar/TL'de yeni tahmin: 'Her an patlamaya hazır bomba gibi' 'Her an patlamaya hazır bomba gibi'
Uzman isim o ilçeleri tek tek saydı: Beklenen İstanbul depreminde 30 metre detayı Uzman isim o ilçeleri tek tek saydı: Beklenen İstanbul depreminde 30 metre detayı
Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu! Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu!