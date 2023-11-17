İYİ Parti parçalanıyor: 'İki ismin daha istifası bekleniyor'

İYİ Parti'de büyük çözülme başladı, partinin önemli isimleri peş peşe istifalarını açıkladı. Öte yandan partide yeni istifaların da geleceği ifade edildi.

İYİ Parti parçalanıyor: 'İki ismin daha istifası bekleniyor'

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, ceza hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar, hukukçu Serkan Toper, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu. İYİ Parti'de son dönemde yaşanan istifalar programda masaya yatırıldı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞKA MİLLETVEKİLLERİ DE İSTİFA EDECEK"

Aktaş'ın "İYİ Parti dağılıyor mu? Bu çok ağır bir eleştiri mi olur?" sorusu üzerine Yarkadaş "Az önce İYİ Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan istifa etmiş. İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı, Aylin Anıl Arslan Partisinin 81 ilde seçimlere ittifaksız girme kararına tepki göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Önümüzdeki günlerde başka milletvekilleri de istifa edecek. Ankara’daki bir milletvekili de istifa edecek. Yüksel Arslan’ın da istifası bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

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İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFALAR

İYİ Parti'den iki hafta önce de Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmiş ve AK Parti'ye katılmıştı. Eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz parti üyeliğini sonlandırdığını, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. İYİ Parti 28. Dönem Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan dün istifa ettiklerini açıklamıştı.

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