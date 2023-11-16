İYİ Parti’de istifa dalgası büyüyor | Partinin kurucularından Çıray: Zaman beni haklı çıkardı, istifaların devamı gelecek 

Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerin ardından İYİ Parti kendisine yeni bir siyasi hat çizme çabasına girişti. Millet İttifakı’yla devam etmeyeceklerinin açıklanmasının ardından yerel seçimlerdeki kritik şehirlerin AKP’ye geçeceği uyarısı ise partiden gelen açıklamalarla geri çevrildi.

İYİ Parti içinde hem yerel seçimlerle hem de parti içi işleyişle ilgili bir süredir devam eden tartışmalar bir istifa dalgasına dönüştü.

Seçimlerden sonra dikkat çeken ilk istifa haberi Ankara’dan geldi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, "Ankara'da iş birliği yapılmalı" önerisi kabul görmediği için görevinden ayrıldı. Köylüoğlu "Gelişmeler AK Parti'ye seçim kazandırma operasyonu gibi" ifadesini de kullandı.

İSTİFALAR YÖNETİME SIÇRADI

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Bahadır Erdem, eski Milletvekili ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale geçtiğimiz hafta partiden istifa ettiğini duyurmuştu.



İYİ Parti'de yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa ettiğini açıkladı. Beker, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti’den istifa ediyorum" dedi.

ÇIRAY: KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIM

Kendisi de 6 Haziran'da İYİ Parti'den istifa eden İYİ Parti eski Genel Başkan Başdanışmanı ve parti kurucularından Aytun Çıray, Gerçek Gündem’e konuştu. Çıray, “Zaman beni haklı çıkardı. Bu istifaların olacağını biliyordum. Devamı da gelecek” dedi.



Çıray, İYİ Parti’deki istifa rüzgarını şu sözlerle değerlendirdi:



“Haklı çıkmanın üzüntüsü içerisindeyim. İstifa ettiğimde parti ile ilgili bazı eleştirilerde bulunmuştum. İYİ Parti'den aday olmama kararı almıştım. O dönem büyük eleştirilere maruz kalmıştım. Siyasette doğruyu yaparsanız o gün sizi anlamazlarsa bile gün gelince anlarlar ve saygınlığınız artar. Şu an öyle bir durum var.

Bir sürü telefon alıyorum. Keşke haklı çıkmasaydım. Bu olanlardan memnun değilim. Keşke İYİ Parti yüzde 18 oy alsaydı, ülkeyi biz yönetseydik. Bu istifaların olacağını biliyordum ve devamı da gelecek.’’

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’de 14 Mayıs seçimlerinden sonra başlayan istifalar, İYİ Parti’nin yerel seçime ittifaksız girileceği kararının ardından devam ediyor.



Durmuş Yılmaz, 2017’de İYİ Parti’nin kuruluşunda yer almıştı ve genel başkan yardımcılığı görevi üstlenmişti. Yılmaz, 2018’de İYİ Parti Ankara Milletvekili oldu. 14 Mayıs seçimleri için tekrar aday gösterilmeyen Yılmaz, 10 Kasım 2023’te İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını duyururken bir açıklama yapmadı. Yeni dönem Genel İdare Kurulu’nda (GİK) da yer almayan Yılmaz’ın İYİ Parti’den uzaklaştığı biliniyordu ve istifa etmesi bekleniyordu.



Yılmaz’ın hemen ardından istifasını açıklayan Bahadır Erdem açıklamasında, İYİ Parti’nin yerel seçim kararının, İstanbul ve Ankara’nın muhalefette kalmasını riske attığını ve AKP rejimi yeni fırsatlar doğurduğunu söylemişti.



Erdem, Akşener’in önceki dönem başkanlık divanında hukuk ve adalet politikaları başkanı olarak yer almıştı. İYİ Parti’nin GİK’te aldığı yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına açıkça itiraz eden ve CHP ile işbirliğinin sürdürülmesi için çaba harcadığı bilinen Erdem, 10 Kasım 2023’te bu gerekçeyle istifa etti.



Arka arkaya istifaların yaşandığı İYİ Parti'de Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale de 13 Kasım’da istifa ettiğini duyurdu.



Kale, istifa dilekçesinde, “Yaklaşan Genel Yerel Seçimleri ile ilgili beyanları benim siyasi anlayışıma uygun düşmediği için Genel Merkez yöneticilerin aldıkları politik tavrın partiye zarar vereceğine olan inancım gereği İYİ Parti İYİ Parti Ankara İli Çankaya İlçe Başkanlığındaki üyelik ile partideki tüm görevlerimden 13.11.2023 tarihi itibari ile kendi rızamla istifa ediyorum” demişti.



İYİ Parti’ye yönelik medyaya yansıyan iddialar arasında “parti içi dedikoduların olduğu”, “para ilişkilerinin ortaya çıktığı” ve seçimlerde Cumhur İttifakı’yla işbirliği yapılabileceğine yönelik söylemler bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem