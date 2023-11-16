Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Özgür Özel'e hayırlı olsun ziyareti

Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Özgür Özel'e hayırlı olsun ziyareti

Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Hayırlı olsun ziyaretinde Oktay'ı ağırlayan Özel'in yanında Parti Meclisi üyesi Hüseyin Can Güner de bulundu.

SEYFİ OKTAY KİMDİR?

1934 yılında Malatya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı.

1991-1993 yılları arasında Demirel hükümetinin Adalet Bakanı'ydı.

93-95 yılları arasında süren DYP-SHP koalisyon hükümetinin de yine Adalet Bakanlığı'nı yaptı.

Oktay'ın adı 2008 yılında 45. Hacı Bektaş Veli anma törenlerinde yaşanan gerginlikle de hatırlanıyor. O törenlerde Hacı Bektaş Veli Barış Ödülü alan Seyfi Oktay, konuşma yapmak için kürsüye çıktı.

Ancak, töreni organize edenler eski bakanın konuşmasını kısa kesince olanlar oldu. Seyfi Oktay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ikna çabalarına rağmen tören alanını terketti.

Seyfi Oktay'ın adı Taraf gazetesinin ortaya attığı Balyoz Darbe Planı iddialarıyla da gündeme geldi.

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