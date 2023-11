Agos önünde “Ogün Samast” protestosu: Adaletin düştüğü durum budur

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesi ile ilgili SOL Partililer bugün, Dink’in 19 Ocak 2007'de vurulduğu nokta olan Osmanbey’deki eski Agos Gazetesi önünde bir araya geldi. Basın açıklamasını SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi ve Parti Meclisi Üyesi Nuriye Alsancak okudu.

Yürüşüye SOL Partili Alper Taş da katıldı

“HRANT DİNK’İN HESABINI BU KARANLIK ÇETELERDEN, BU İKTİDARDAN SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün gazetesi yazarı kardeşimiz, dostumuz Hrant Dink bundan yaklaşık 17 yıl önce, 19 Ocak 2007’de burada katledildi.

Demokrasiye, eşitliğe, insan haklarına büyük katkıları olan Hrant, Türkiye ve Ermeni halkları arasındaki kardeşliğin elçisi oldu. Ermeni sorununun emperyalistlerin tahakkümünde değil, halklar arasında çözüleceğine inandı.

Bir çocuktan katil yaratan karanlık çeteler, Hrant’ın varlığından duydukları rahatsızlığı, acımasız bir suikastla onu katlederek gösterdiler. Faşist çeteler cinayetin ardından alkış tutsa da yüzbinler, hep bir ağızdan ‘hepimiz Hrant, hepimiz Ermeni’yiz’ dedi.



Hrant’ın katili serbest bırakılırken Gezi tutukluları AHİM kararlarına rağmen serbest bırakılmıyor. AKP iktidarının getirdiği af tasarılarıyla katiller, tecavüzcüler, mafya elebaşları ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşıyor.

Bugün göstermelik yargılamalar sonucu tetikçi katiller serbest bırakılsa da kardeşimiz Hrant Dink’in hesabını bu karanlık çetelerden, bu iktidardan sormaya devam edeceğiz.

Katillerin, mafyaların, çetelerin kirli ve karanlık iktidarına memleketimizi teslim etmeyeceğiz. Bugünkü Saray rejimine karşı halkların kardeşlik, eşitlik ve özgürlük mücadelesini, dostumuz Hrant’ın bıraktığı yerden aynı kararlılık ve inatla sürdüreceğiz.''

“ADALETİN DÜŞTÜĞÜ DURUM BUDUR”

Basın açıklamasının ardından konuşan SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş, iktidara seslendi. Taş, açıklamasında Gezi tutukluları, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’a dikkat çekti:



“Bu memleketi yönetenler şöyle düşünmesin. Emniyet güçler, valiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli… Bakın, duyun sesimizi. Bizim sinir uçlarımızla oynamayın. Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın. Kardeşler, et kokarsa tuzlarsınız, tuz kokarsa neylersiniz! Adaletin düştüğü durum budur. Hiçbir zaman bu kadar adaletsizlikle yüz yüze gelmedik. Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater, Selahattin Demirtaş hala içerde. Hrant’ın anısını bu ülkeye demokrasiyi getirerek yaşatacağız.’’

"Erdoğan, Bahçeli sesimizi duyun. Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın"

Kaynak: Gerçek Gündem