Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş'a yanıt: 'Meclis’in arkasına saklanmayın, makamın gereğini yapın'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yüksek yargıdaki yetki krizine ilişkin ilk kez konuşmuş, "Önümüzdeki mesele, iki yüksek yargı arasında içtihat tutum farklılığından kaynaklanan bir meseledir" demişti.

Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kesinleşmiş hükmün, TBMM’de okunmasını isteyen Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne ilişkin ise "TBMM herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek yer değildir. Meclis kendi gündemine hakimdir" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurtulmuş'a yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş “TBMM herhangi bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir” demiş. Milletimizin karnı, bu tür ucuz manipülasyonlara tok… Sayın Kurtulmuş; TBMM, Hatay Milletvekili Can Atalay için görevini yaptı. Milletvekili olarak adı okundu, İnsan Hakları Komisyonuna üye olarak seçildi. Burada görevini yapmayan Meclis değil, Meclis Başkanı olarak sizsiniz. Milletin seçtiği Milletvekilinin hakkını koruyamayan, Adalet Bakanını arayıp da “Sizin sözde yargı kriziniz bizi ilgilendirmez, AYM son sözü söyledi, Can Atalay tahliye edilmeli” diyemeyen sizsiniz. Konuyu çarpıtıp Meclis’in arkasına saklanmayın, o makamın gereğini yerine getirin" diye yazdı.