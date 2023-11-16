Numan Kurtulmuş'la görüşen Özgür Özel'den Anayasa ve Can Atalay açıklaması: "Anayasa tartışması seçimden sonra"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. İki ismin görüşmesi 30 dakika sürdü.

"ANAYASA TARTIŞMASI YEREL SEÇİMLER SONRASINA BIRAKTIK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Sayın Numan Kurtulmuş planlı bir ziyarette bulundu. Kurultay süreciyle ilgili tebriklerini iletti. Biz kendisini daha önce CHP Grubu olarak ziyaret etmiştik, kendisi iade-i ziyarette bulundu. Son derece samimi bir ortamda görüşmemiz geçti.

Anayasa ve İç Tüzük'le ilgili tartışmalarımızı yerel seçimler sonrasına bıraktık.

Can Atalay konusunu da konuştuk. Sayın Kurtulmuş konuya mümkün olduğu kadar yapıcı şekilde yaklaşmaya çalıştığını söyledi. İkimiz de Anayasa ve Can Atalay olayıyla ilgili görüşlerimizi söyledik."

AYM DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI: YARGI DARBESİNİ MEŞRULAŞTIRACAK BİR DURUM İÇİNDE OLMAYIZ

Anayasa Mahkemesi'yle (AYM) ilgili yapılması konuşulan Anayasa değişikliği tartışmalarına değinen Özel, "Bizim AYM'yi zayıflatacak, aldığı kararlarının uygulanmamasına sebebiyet verecek, bir yargı darbesini meşrulaştıracak bir durum içinde bulunmamız mümkün değil" dedi.

Can Atalay'ın hakkındaki Yargıtay kararının Meclis'te okunup Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili soruya Özel, "Benim edindiğim izlenim Numan Bey'in yakın zamanda böyle bir şey yapmayacağı yönünde."

SAMAST'IN TAHLİYESİNE TEPKİ: DERİN GÜÇLER KATİLLERİNE SAHİP ÇIKTI, ONLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Özgür Özel, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına da sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Hrant Dink'in serbest bırakılmasına tepki: Derin güçler racon kesiyor, onlara teslim olmayacağız!



🗣️"Bir el punduna getirmiş Hrant Dink'in katili serbest bırakmış. Bir el katili korumuş, kollamış günü gelince de hepimize şu mesajı vermiş:… pic.twitter.com/ZESVMf4Q9g — Gerçek Gündem (@gercekgundem) November 16, 2023

Özel, derin güçlere teslim olmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bir el punduna getirmiş Hrant Dink'in katili serbest bırakmış. Bir el katili korumuş, kollamış günü gelince de hepimize şu mesajı vermiş: Gerekirse buradaki derin yapı katiline bile sahip çıkar, bu kadar güçlüyüz' diyorlar.

Bu hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne açık bir meydan okumadır.

Ermeni Cemaati için inanılmaz incitici ve ürkütücüdür. Onların yaşadığı duyguları kalbimizde hissediyoruz.

Bu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün vatandaşlara, 'Burası öyle Atatürk'ün hedef gösterdiği muassır medeniyetler seviyesi değildir, burada Anayasa'da yazmayan kurallar vardır' demektir.

Burada karanlık ve derin güçler hepimizin gözü önünde racon kesmektedir. Buna teslim olmayacağız. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasiye karşı günahlar defterine kalın harflerle yazılıp altı çizilecek kara bir lekedir."

Kaynak: Gerçek Gündem