Numan Kurtulmuş'la görüşen Özgür Özel'den Anayasa ve Can Atalay açıklaması: "Anayasa tartışması seçimden sonra"

Meclis Başkanı Kurtulmuş'la görüşen Özgür Özel, açıklama yaptı. Özel, Can Atalay ve Anayasa tartışmalarıyla ilgili görüşlerini belirtti ve Kurtulmuş'la görüşmesi hakkında bilgi verdi.

Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. İki ismin görüşmesi 30 dakika sürdü.

"ANAYASA TARTIŞMASI YEREL SEÇİMLER SONRASINA BIRAKTIK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Sayın Numan Kurtulmuş planlı bir ziyarette bulundu. Kurultay süreciyle ilgili tebriklerini iletti. Biz kendisini daha önce CHP Grubu olarak ziyaret etmiştik, kendisi iade-i ziyarette bulundu. Son derece samimi bir ortamda görüşmemiz geçti.

Anayasa ve İç Tüzük'le ilgili tartışmalarımızı yerel seçimler sonrasına bıraktık.

Can Atalay konusunu da konuştuk. Sayın Kurtulmuş konuya mümkün olduğu kadar yapıcı şekilde yaklaşmaya çalıştığını söyledi. İkimiz de Anayasa ve Can Atalay olayıyla ilgili görüşlerimizi söyledik."

AYM DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI: YARGI DARBESİNİ MEŞRULAŞTIRACAK BİR DURUM İÇİNDE OLMAYIZ

Anayasa Mahkemesi'yle (AYM) ilgili yapılması konuşulan Anayasa değişikliği tartışmalarına değinen Özel, "Bizim AYM'yi zayıflatacak, aldığı kararlarının uygulanmamasına sebebiyet verecek, bir yargı darbesini meşrulaştıracak bir durum içinde bulunmamız mümkün değil" dedi.

Can Atalay'ın hakkındaki Yargıtay kararının Meclis'te okunup Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili soruya Özel, "Benim edindiğim izlenim Numan Bey'in yakın zamanda böyle bir şey yapmayacağı yönünde."

SAMAST'IN TAHLİYESİNE TEPKİ: DERİN GÜÇLER KATİLLERİNE SAHİP ÇIKTI, ONLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Özgür Özel, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına da sert tepki gösterdi.

Özel, derin güçlere teslim olmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bir el punduna getirmiş Hrant Dink'in katili serbest bırakmış. Bir el katili korumuş, kollamış günü gelince de hepimize şu mesajı vermiş: Gerekirse buradaki derin yapı katiline bile sahip çıkar, bu kadar güçlüyüz' diyorlar.

Bu hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne açık bir meydan okumadır.

Ermeni Cemaati için inanılmaz incitici ve ürkütücüdür. Onların yaşadığı duyguları kalbimizde hissediyoruz.

Bu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün vatandaşlara, 'Burası öyle Atatürk'ün hedef gösterdiği muassır medeniyetler seviyesi değildir, burada Anayasa'da yazmayan kurallar vardır' demektir.

Burada karanlık ve derin güçler hepimizin gözü önünde racon kesmektedir. Buna teslim olmayacağız. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasiye karşı günahlar defterine kalın harflerle yazılıp altı çizilecek kara bir lekedir."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Can Atalay Özgür Özel Numan Kurtulmuş
Son Güncelleme:
Özgür Özel: Helallik istemeye geldim! Özgür Özel: Helallik istemeye geldim!
Orada ev fiyatları uçacak! Türkiye'deki en güzel ilçeymiş... Keşfedilmemiş cennet deniyor Orada ev fiyatları uçacak! Türkiye'deki en güzel ilçeymiş... Keşfedilmemiş cennet deniyor
Önderoğlu: “Ogün Samast'ın tahliye edilmesi ciddi bir hayal kırıkl"Gazetecilere örgüt davaları açılırken Samast gibiler gerçek anlamdan bundan cezalandırılmadı" "Gazetecilere örgüt davaları açılırken Samast gibiler gerçek anlamdan bundan cezalandırılmadı"
TRT1 Gönül Dağı'nda yürekleri parçalayacak ayrılık! Apar topar gidiyor TRT1 Gönül Dağı'nda yürekleri parçalayacak ayrılık! Apar topar gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı
AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu! AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu!
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? 2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var?
Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın! Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın!
Manken Iman Casablanca, Adnan Oktar'ın eline düşmekten son anda kurtulmuş: 'O an hayır deseydim...' Manken Iman Casablanca, Adnan Oktar'ın eline düşmekten son anda kurtulmuş: 'O an hayır deseydim...'