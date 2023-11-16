Özgür Özel: Helallik istemeye geldim!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC ziyaretinin ardından bugün Ankara’da; Türk Eczacıları Birliği (TEB) 44. Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı.

Özel, "Biraz önce bu salonda ben içeri girerken, herkes ayağa kalktı. Bu salonun siyasi dağılımı böyle, CHP’lilerden oluşmuyor. Oran vermek güç ama, neredeyse üçte biri CHP’nin karşısına oy verenlerden oluşuyordur, belki biraz daha fazladır. Ama 81 ilde bazen iktidar partisinin il başkanları, ilçe başkanları eczacı oluyor. Benimle birlikte olanlar, oradaki ilişkiye şaşırıyorlar. Doğuda sakın girme, CHP’lileri kovuyorlar dediği eczacı; bizim il başkanının önünde beni alnımdan öptü. ‘Bu başka’ dedi. ‘Bizim çocukların kursağından geçen lokmada, bu delikanlının emeği var’ dedi. O yüzden bu salondan aldığım gücü, desteği hiçbir yerden almadım. Kendi örgütüme minnettarım. Ama beni yetiştiren bu örgüte minnettarlığımı bir kez daha arz etmek isterim" dedi.

"BURASI BENİM ANA OCAĞIMDIR, HELALLİK İSTEMEYE GELDİM"

"Burası benim ana ocağımdır, helallik istemeye geldim" diyen Özel, "Kadınların çoğunlukta olduğu örgütümüzden, kadın yöneticilerimizin hep damga vurduğu bu örgütümüzden, kadınlarla birlikte çalışma kültürüne sahip bu meslek örgütünden beni eczanemde bilgisayarda FIFA oynarken, bir telefonla eczacı odasına çağırıp, ‘sana ihtiyacım var’ diyerek beni çağıran annem Nükhet Tartan benim ana ocağımdır. Bundan sonraki siyasi hayatım boyunca sizi hiçbir zaman unutmayacağım" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem