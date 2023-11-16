İmamoğlu'ndan Yeni Şafak'ın 'Kılıçdaroğlu' haberine sert tepki: 'Böyle bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Bizim aramızı bozamazlar'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın, direnin, partiyi ANAP’laştırmak istiyor” dediğini iddia ettiği habere sert tepki gösterdi.

KİPTAŞ’ın Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında yıkılan İş Bankası Mensupları Sitesi’nin İncirli Parselini ziyaret eden İmamoğlu, Yeni Şafak’ın Oğuz Kaan Salıcı’nın listesinden parti listesine giren isimlerin Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği ve Kılıçdaroğlu’nun bu isimlere “CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın, direnin, partiyi ANAP’laştırmak istiyor” dediği iddiasının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Ben gazete küpürünü ister istemez basın özetinde gördüm. Öncelikle benim çok referans aldığım bir gazete değil. Niye referans alınamaz, düşünün ki baba-oğlu ilişkisi diye tarifleyen sayın önceki dönem genel başkanımızın beni CHP’nin en tarihi en önemli kurultayında kurultay başkanı yapan sayın genel başkanımızın böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Mümkün bile görmüyorum. Mesnetsiz, kaynaksız, kaynağı belirtilmeyen haberler. Bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar!"