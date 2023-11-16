AKP’li Belediyenin kaldırım ihalesi AKP’li başkana gitti! Osman Gülmez ihalelerle 'güldü'

GERÇEK GÜNDEM - Tuzla Belediyesi’nin, “Tuzla İlçesi Geneli Bordur Tretuvar Tamiri Ve Yeni İmalat Yapılması” adı altında 25 Ekim 2023 tarihinde düzenlediği ihalenin sonucu belli oldu.

İhaleyi 7 milyon 758 bin TL’ye alan Osem İnşaat Teknoloji San. Ve Tic. Ltd. Şirketi ile Tuzla Belediyesi dün sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre, 23 ayrı kalemden oluşan ihale kapsamındaki kaldırım işleri 9 ayda tamamlanacak.

Geçtiğimiz eylül ayında Tuzla Belediyesi’nin, “Depremden Etkilenen Hatay İli Kırıkhan İlçesinde Tuzla 3’üncü Konteyner Kent Kurulumu İçin Altyapı İşleri Yapılması 2’inci Etap” ihalesini 5 milyon 958 bin 958 TL’ye alan Osem firması, geçen yıl da Tuzla Belediyesi’nden 3 milyon 990 bin TL’ye kaldırım ihalesi almıştı.

Kuruluşunu 19 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştiren Osem firması, ilk ihalesini 2016 yılında aldı. Büyük çoğunluğu AKP’li belediyeler olmak üzere Osem firmasının son 7 yılda aldığı ihalelerin toplamı, son ihale ile birlikte 28’e ulaştı.

HEM MÜTEAHHİT HEM MAHALLE BAŞKANI

Oseme firmasını 2015 yılı sonuna doğru kuran Osman Gülmez, AKP Tuzla Mimamar Sinan Mahalle Başkanlığı görevinde bulundu. Firmanın kuruluşunda ortak olan Emine Gülmez, daha sonra hisselerini Osman Gülmez’e devretti ve firma tek ortaklı hale geldi. Başta Tuzla olmak üzere Sakarya, Kağıthane, Çatalca gibi bir çok AKP’li belediyeden irili ufaklı ihaleler alan Gülmez, sosyal medya hesabından kendini “Ak Parti Tuzla Mimar Sinan Mah. Bşk. / İnş. Müh. Yüksek lisans öğrencisi” olarak tanımlıyordu. AKP Mimar Sinan Mahallesi Başkanı olarak, yaptıkları toplantılara ilişken pek çok fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşan Gülmez’nin, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile çekilmiş samimi fotoğrafı da bulunuyor.

Gülmez’in ayrıca Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Murat Kant ile çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor. İhaleyi yapan Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Murat Kant’a bağlı bir müdürlük olması ayrıca dikkat çekici.

Kaynak: Gerçek Gündem