Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: Gereği yapılacaktır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP grubuna yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, TİP milletvekili Can Atalay’ın hakkında da konuşarak, “Türkiye'de kurumların görev ve sorumlulukları bellidir. Meclis gündemine hakimdir. Çalışma takvimi çerçevesinde gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş konuya ilişkin şunları söyledi:

"Önümüzdeki mesele iki yüksek yargı arasında bir içtihat farklılığı ve tutum farklılığından kaynaklanan bir meseledir. Herkes şundan emin olsun, Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Bütün kurumların görev, yetki, sorumlulukları bellidir. Bu çerçevede de özellikle milli iradenin tecelligahı olarak TBMM, herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. TBMM kendi gündemine hakimdir, bu kendi gündemi ve öncelikleri içerisinde bu mesele başta olmak üzere bütün meseleleri çözebilecek kararın uygulanmasını yapacak olan yer TBMM'dir. Dolayısıyla herkes rahat olsun. Ortada 12 Eylül darbe anayasasının getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Kurumlar arasında çelişkileri, içtihat farklılıklarını, çatışmaları ortadan kaldıracak şekilde yeni bir anayasa çalışmasının da ne kadar zaruri olduğunu gösteren bireysel bir örnektir bu örnek. Bu örnek üzerinden, umut ederim ki hiçbir ön yargı içerisinde olmaksızın anayasa çalışmalarında Türkiye'de bu anlamda yeni bir düzenlemenin, yeni bir anayasal değişikliğin yapılması mümkün olur."

"Can Atalay kararını okutma noktasındaki kanaatiniz nedir?" sorusuna Kurtulmuş, "Burada kişisel kanaatler değil, tekraren söylüyorum, Türkiye'de kurum ve kuruluşların görevleri, yetkileri, sorumlulukları bellidir. TBMM, kendi gündemine hakimdir, kendi gündemi içerisinde ve kendi öncelikleri içerisinde bu konuda gereğini yapacaktır" yanıtını verdi.

OGÜN SAMAST'IN TAHLİYESİ ÜZERİNE

Kurtulmuş, Ogün Samast’ın tahliye edilmesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"İnfaz sistemimizle ilgili belki de yeni düzenleme yapmamız lazım. Bütün bunlar yargı sistemimizi gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor.”