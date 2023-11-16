Özgür Özel'den Ahmet Kaya mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan Ahmet Kaya'yı saygıyla anıyorum" mesajını paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özel, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 16 Kasım 2000 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'yı andı.
Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:
"Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan Ahmet Kaya'yı saygıyla anıyorum."